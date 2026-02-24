El Vino de Toro Caja Rural consigue una plata y varios puestos de finalistas en el Autonómico Sub 16 de atletismo

El Vino de Toro Caja Rural acudió con siete atletas al Campeonato Autonómico Sub 16 en pista cubierta en el que consiguió una medalla de plata y varios puestos de finalistas. La única medalla fue la del mediofondista Adrián Sánchez Gallego en los 1.000 metros lisos y pese a no tener su mejor día y partir con la mejor marca de los participantes, terminó en el segundo puesto y un crono de 2.43.56, lejos de su mejor registro. También destacó Sergio Marbán Garcia que estrena categoría y lo está haciendo con un aprobado alto en la pista cubiert. Ofreció una gran actuación y tan solo le faltó el colofón de subir al podio en los 60 lisos. Consiguió colarse en la final con 7.85, que era marca personal, marca que repitió en la semifinal, y ya en la final no pudo bajar de 7.94 y un meritorio séptimo puesto.

Marbán también brilló en el salto de longitud, y en el último salto, lograba irse hasta los 5.22 m. -marca personal- que le darían una gran quinta plaza en su primer año como sub 16. Otros atletas que también lograban puestos de finalistas y marca personales, fueron Asier Vergel en el salto de altura, con un mejor salto de 1.44, se adjudicaba la 6ª plaza, que a su vez es marca personal. Álvaro Hernández Graña lograba sendas marcas personales en los 60 m. vallas y en el salto de altura con 11.46 y 1.34. Raul Rodríguez, en los 600 ml. mejoró su registro personal, con 1.38.67.

Ocho atletas del club toresano tomaron parte en el Campeonato Autonómico sub 12 y 14, el Vino de Toro Caja Rural volvió a sumar un podio, en este caso seria de plata a cargo de la joven velocista Sub12, Coraima Jiménez, en los 60 lisos con un buen crono de 9.02, marca personal. Coraima Jiménez se clasificó para correr la final con un crono de 9.13 que tambien era mejor marca personal. También tomó parte en el salto de longitud, y con un mejor salto de 3.72, lograba la quinta plaza.

Coraima Jimenez en el podio de los 60 ml / VTCR

Manuel Roldán Ruiz, no desmereció a su compañera de club, y lograba el cuarto puesto en los 60 lisos y por unas milésimas no subiría al podio. La "foto finish" le daba 8.89, mientras que el tercer clasificado paraba el crono en 8.87. Pese a todo firmaba una nueva marca personal, un décima inferior a la que consiguió en la serie clasificatoria. Mayte Escudero, atleta sub 14, mejoró también su marca personal en los 60 lisos por dos veces, primero en la semifinal con 8.91 y posteriormente en la final con 8.78.

Los master del Vino de Toro Caja Rural compitieron en el Campeonato Autonómico Short Track y lograron subir al podio hasta en 17 ocasiones, conquistando 7 oros, 9 platas y 1 bronce. Daniel Sanz Sanfructuoso se proclamó campeón Autonómico M45 en los 1.500 y en los 3.000 lisos con dos buenos registros de 4.13.19 y 8.45.43; Roberto Rubén Jiménezsubió al podio en dos ocasiones en la categoría M40, cómo 2º en los 800 y 1º en 1.500 con tiempos de 2.12.97 y 4.31.34. Ignacio González, en la categoría M50, se adjudicó la victoria en los 400 lisos y en los 800 terminó segundo mientras que Raul Blanco logró el título de campeón autonómico en M50 tanto en los 400 como en los 150.

Miguel Rubio también tomó parte en 800 y 1500 como M50, con resultados desiguales: en los 800 con 2.22.84 y marca personal, se proclamó campeón autonómico , mientras que en los 1.500, con 4.44.49, terminó cuarto.. n