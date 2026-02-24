Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento

Salvamento: Dos bronces para César Tijero, del Dragones Caja Rural, en el Open Regional Máster

El integrante del Dragones subió al podio en su categoría en 100 obstáculos y socorrista

César Tijero. | CEDIDA

Paz Fernández

Zamora

César Tijero, del club Salvamento Dragones Caja Rural, logró dos medallas de bronce en el XI Open de Castilla y León de categoría Máster.

Pese a la dura competencia, ya que se contaba con la participación de los clubes Vallecas SOS (Madrid) y Loredo Surflifesaving (Cantabria), actuales campeones de España en la categoría, el deportista del equipo zamorano logró defenderse y rubricar una buena actuación.

Varias pruebas

En la prueba 100 metros obstáculos fue octavo en la general y bronce en la categoría +45/49, mientras que en los 100 metros socorrista repetiría el bronce en +45/49, pero ganando una posición en la general, siendo séptimo.

Además, en 50 metros arrastre de maniquí, logró una 13ª posición en la general, que se traduce en un quinto puesto en +45/49.

Y, por último, en la prueba 100 metros arrastre con aletas era octavo, quedándose con una cuarta posición en +45/49 que le dejaba a las puertas de un nuevo podio.

La próxima cita será para los pequeños del equipo en Ávila, en el Campeonato de Castilla y León infantil y cadete, el 28 de febrero y 1 de marzo.

