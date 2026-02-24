Rubén de La Barrera regresa a la Leonesa

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Rubén de la Barrera para la incorporación del técnico gallego a la disciplina culturalista.

Rubén de la Barrera Fernández (A Coruña, 18/01/1985) es un entrenador con amplia experiencia en el fútbol español y en el extranjero. Inició su carrera como entrenador profesional muy joven en el CD Villaralbo con el que jugó dos fases de ascenso a Segunda B.

Ya conoce la Cultural, pues fue el encargado de dirigir al equipo en el anterior ascenso a Segunda División en la temporada 2016/17 y durante todo el curso en la categoría de plata.

Posteriormente, pasó por la Real Sociedad, el RC Deportivo o el Albacete Balompié, con el que también logró el ascenso a Segunda División. Además, suma experiencias en Qatar, Rumanía, El Salvador o Portugal.

Llega a León con un acuerdo por lo que resta de temporada y acompañado por Jordi Bacardit como segundo entrenador. "Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Rubén de la Barrera a nuestro club, deseándole los mayores éxitos en su nueva etapa en León", señala el Club en una nota de prensa.