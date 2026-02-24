Rubén de La Barrera regresa a la Leonesa
El técnico que inició su carrera en el Villaralbo intentará salvar del descenso a la Cultural
La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Rubén de la Barrera para la incorporación del técnico gallego a la disciplina culturalista.
Rubén de la Barrera Fernández (A Coruña, 18/01/1985) es un entrenador con amplia experiencia en el fútbol español y en el extranjero. Inició su carrera como entrenador profesional muy joven en el CD Villaralbo con el que jugó dos fases de ascenso a Segunda B.
Ya conoce la Cultural, pues fue el encargado de dirigir al equipo en el anterior ascenso a Segunda División en la temporada 2016/17 y durante todo el curso en la categoría de plata.
Posteriormente, pasó por la Real Sociedad, el RC Deportivo o el Albacete Balompié, con el que también logró el ascenso a Segunda División. Además, suma experiencias en Qatar, Rumanía, El Salvador o Portugal.
Llega a León con un acuerdo por lo que resta de temporada y acompañado por Jordi Bacardit como segundo entrenador. "Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Rubén de la Barrera a nuestro club, deseándole los mayores éxitos en su nueva etapa en León", señala el Club en una nota de prensa.
- Inquietud de los militares por la plantilla del cuartel de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Escape de gas en Zamora: cortada al tráfico una céntrica calle de la ciudad
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- Veinticinco años de la Ventanilla Única: de la idea al negocio en un solo despacho y en 48 horas
- Peleas de Abajo despide al vecino asesinado y se pregunta si se podría haber evitado: '¿Por qué los servicios sociales no estuvieron ahí?
- Uva de El Verdejo se queda sin el título en la gran final del Campeonato de España de galgos en Nava del Rey
- GALERÍA | Funeral del hombre presuntamente asesinado por su hermano en Peleas de Abajo