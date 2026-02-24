Paula Domínguez, que comenzó en "Amigos del Duero", jugará con la selección portuguesa

Paula Domínguez Encinas "Pauleta" es la primera jugadora del club Amigos del Duero que consigue llegar a una selección nacional absoluta tras ser convocada por Portugal para dos partidos de la fase de clasificación del Mundial 2027. Esta convocatoria hace justicia a una jugadora que ya pudo haber llegado al equipo nacional luso anteriormente pero dos graves lesiones lo habían impedido en años pasados. En el fútbol zamorano, tan sólo Susana León llegó a estar también en la selección española absoluta aunque no jugó ningún partido, mientras Sandra Riquelme y Paula Castaño fueron convocadas en categorías inferiores.

Paula Domínguez inició su carrera como futbolista en Zamora, donde sus padres eran profesores, y dio sus primeras carreras con el equipo Prebenjamín de Amigos del Duero. Ya entonces destacaba como jugadora y el zamorano Raúl Campano la convocó, pese a estar todavía en categoría Benjamín, para la selección provincial Alevín con la que se proclamó campeona de Castilla y León sub 12 en dos años consecutivos. Fueron los primeros títulos que conseguía la centrocampista del Benfica nacida en la localidad pontevedresa de Redondela el 11 de agosto de 1997.

Sus padres se mudaron y Paula pasó de Amigos del Duero a El Olivo de Vigo

Sus padres regresaron a Galicia, y Paula se incorporó a El Olivo de Vigo donde comenzó a destacar como futbolista ya en las categorías superiores. No pasó desapercibida para el Braga portugués que la incorporó a sus filas en 2016 y dos años más tarde, el mismísimo Benfica acudió a buscarla para incluirla en su equipo de la máxima categoría lusa con el que comenzó a disputar también las competiciones europeas. Pauleta decidió que su futuro estaría ligado al fútbol portugués y se marcó como objetivo entrar en el equipo nacional. Parecía que la convocatoria estaba cercana en 2023, pero sufrió la dramática lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que lo impidió, una lesión que se reprodujo, al año siguiente en la rodilla derecha, cortando su trayectoria deportiva y ya con 27 años.

Pauleta, con la camiseta del Benfica. / LOZ

Lejos de truncar su carrera, el parón por las lesiones supuso un nuevo empujón en su carrera a la que regresó con más ganas y más ímpetu hasta el punto de que el seleccionador nacional luso, Francisco Neto, ha decidido hace unos días incluirla en la convocatoria para esos dos partidos clasificatorios para el Mundial del año próximo en los que Portugal se medirá con Filandia, el día 3 de marzo, y Eslovenia, el día 7.

Portugal es mi país. Llegué con 18 años y me hice mujer aquí.

Paula ha reconoce que "Portugal es mi país. Llegué con 18 años y me hice mujer aquí. No lo veo como otra cosa. Mi forma de agradecer al país, cómo me acogió, el fútbol femenino portugués me dio las condiciones para ser lo que soy ahora como futbolista, y agradecerlo dentro del campo es la mejor forma de demostrarlo", declaró a la agencia EFE. La ex de Amigos del Duero explicó que "es un sueño poder estar con ellas. Quería llegar, quería que pasase ésto y espero aprovecharlo. No veo ningún confrontamiento con cualquier otra selección. Quiero estar con ellas, quiero trabajar con Portugal y ayudar a conseguir el objetivo".

La centrocampista gallega asegura encontrarse bien: "Estoy volviendo a sentirme yo dentro del campo a hacer las cosas que hacía antes de las lesiones. Ha sido mucho tiempo fuera y luego otro tiempo intentando volver al ritmo, volver a jugar, a estar dentro de las dinámicas del equipo. Han sido muchos meses y el cuerpo lo nota, la cabeza también pero me siento bien. Se hizo todo con mucha calma, con mucha coherencia y con mucho rigor para poder volver al campo al cien por cien y no al sesenta o al setenta".

Pauleta reconoce que desde que juega en Portugal, el fútbol femenino en el país vecino "creció mucho, ha evolucionado un montón, en cuanto a las condiciones que los clubes dan a las jugadoras, con todo lo que nosotras conseguimos trabajar desde dentro, cambió mucho y se está notando que si los clubes apuestan, si se crean condiciones, si le dan a la jugadora todas las herramientas para crecer, se crece. Pero faltan todavía más clubes que hagan eso, porque si dos o tres clubes en cada país lo hacen pero el resto no, ese crecimiento queda un poco cojo". n