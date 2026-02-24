Josh Farrell, delantero del Zamora CF, sufre un edema óseo

El Zamora CF ha informado este martes que el jugador Josh Farrell se encuentra pendiente de la lesión que le ha impedido ser convocado en los dos partidos del equipo rojiblanco. El jugador de origen británico sufre un edema óseo en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie, informó el Club. Y se encuentra actualmente en proceso de recuperación y pendiente de evolución. Su disponibilidad para próximos encuentros quedará supeditada a la evolución de la lesión.