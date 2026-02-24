Courtois, sobre Prestianni: "Si le dice maricón en lugar de mono es un insulto igual de fuerte"

Thibaut Courtois fue el jugador elegido para comparecer antes que su entrenador, Álvaro Arbeloa, en la previa del encuentro ante el Benfica. El meta belga siempre habla claro y no se esconde a la hora de hacer valoraciones de todo tipo y con el ambiente enrarecido por el incidente que se vivió en Lisboa con el supuesto insulto xenófobo de Prestianni a Vinícius, Thibaut tomó la palabra en la sala de prensa de Valdebebas el día antes de medirse al Benfica. Comenzó apuntando que "lo más importante es que empecemos bien el partido desde el primer minuto porque es un resultado engañoso". Y después pasó a comentar cómo está viviendo el vestuario blanco con el supuesto insulto racista de Prestianni: "Estamos ante un gran momento en el fútbol para acabar con esas cosas. Sabemos lo que nos ha contado Vinícius, ha pasado durante muchos momentos en el fútbol, no solo en el césped también en los estadios".

Sobre la postura de Mourinho, que señaló a Vinícius por provocar con su celebración tras el gol en Lisboa, apuntó que "al final Mourinho es Mourinho y como entrenador va a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo que me decepciona un poco es que utilice el festejo de Vinícius contra el Benfica. No hizo nada malo porque celebró como lo hacen otros que marcan al Real Madrid. No podemos justificar un presunto acto de racismo por una celebración". Y también se mostró categórico respecto a las declaraciones de Chilavert, en las que ataca a Vinicius y Mbappé: "Es lamentable lo de Chilavert. Esas cosas no caben en el mundo de hoy en cualquier lugar y menos viniendo de otro ex compañero de fútbol".

Courtois también habló de los insultos a Vinícius desde la grada: "He visto las imágenes de Benfica y es deplorable ver esos gestos en la grada de un estadio. Si le dice maricón en lugar de mono, también es un insulto homofóbico y no podemos aceptarlo. Es igual de fuerte el insulto. Si no se tapa la boca para llamarle maricón, podemos imaginar lo que puede decir cuando se la tapa". El portero habló sobre las medidas de la UEFA contra el racismo: "El problema es que en ese momento es Vinícius decide que vuelve a jugar. Si nos hubiésemos plantado habría que ver qué decide el encargado de la UEFA. Para mi lo que ha pasado en la grada es para parar el partido y echar a esa gente. Eso pasa cuando nosotros estamos pendientes del juego. Como sociedad tenemos que dejar de ser tan tontos".

Arbeloa: "Escándalo es que lo de Negreira siga sin resolverse"

Álvaro Arbeloa, compareció posteriormente con una actitud mucho más indolente y tibia que la de su jugador, esquivando pronunciarse sobre la postura de Mourinho, sobre la sanción de la UEFA a Prestianni o sobre las medidas disciplinares que puede acarrear el incidente. Para empezar comenzó señalando que "espero ver a un Real Madrid muy parecido al que vimos en Lisboa. Va a ser una gran noche de Champions en el Bernabéu, sabiendo la importancia que tiene la afición".

Sobre la ausencia de Prestianni por la sanción de la UEFA, comentó que "no hemos hablado de ello. Estamos en una gran oportunidad para marcar el antes y el después de la lucha contra el racismo y espero que la UEFA aproveche la oportunidad". También fue preguntado sobre las declaraciones de Mourinho en las que señalaba que había provocación de Vinícius en la celebración del gol: "¿Desafortunado Mourinho? No, yo solo digo lo mismo que dije la semana pasada. No hay nada que justifique un acto de racismo. Estamos concentrados en el partido de mañana y en ello estamos enfocados. El resto no nos incumbe y no somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones y eso depende de la UEFA".

Arbeloa se refirió también al estado de ánimo de Vinícius, el protagonista del incidente en Lisboa: "Vinícius está muy bien, con muchas ganas. Desde que he llegado está dando un gran rendimiento y está siendo un jugador diferencial. Es lo que quiere cualquier entrenador, tener a un jugador como Vinícius en el campo. es un líder y necesitamos que siga a ese nivel. Siempre ha demostrado mucha valentía y mucho carácter. Siempre ha mostrado personalidad y es un luchador que mañana saldrá a luchar y a demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta". También tuvo palabras para Mbappé, del que dijo: "Está preparado para jugar mañana, pero lleva varias semanas con molestias pero quiero poner en valor su compromiso y el esfuerzo que está haciendo para ayudarnos en el campo. Es un jugador diferencial que puede resolver un partido en cualquier acción"

Y terminó declarando valorar las palabras de Joan Laporta sobre el Real Madrid y las designaciones arbitrales por parte de los blancos: "No entro a valorar las palabras del candidato Laporta. El mayor escándalo es que después de tres años el caso Negreira, que es el más grave de la historia del fútbol español, siga sin resolverse".