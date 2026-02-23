Zamora no se baja del podio en el Campeonato de Castilla y León de Invierno 3.000 metros de piragüismo

De éxito se puede calificar el resultado de los palistas zamoranos en el Campeonato de Castilla y León de Invierno sobre 3.000 metros que se celebró este domingo en Monte La Reina y donde los deportistas de la provincia subieron en treinta ocasiones al podio.

El gran vencedor en Sénior K-1 fue Javier Pedruelo (Amigos del Remo) que se proclamó campeón autonómico, acompañado en el podio por Óscar Borrego, que fue segundo, mientras que Alberto Fernández, del Ciudad de Zamora, se hizo con el noveno puesto. Mientras, en C-1 hubo pleno con Javier Bernal, Carlos Vega y José Ramón Luelmo, mientras que Raúl Iglesias se llevó la medalla de chocolate. También en féminas hubo éxitos y Eva Barrios (Durius Kaayak) se colgó la medalla de plata tras una dura pugna con Cristina Franco.

El medallero también acompañó a los sub-23 con oro y plata para Sergio Pereda y Spas Dimitrov, del Amigos del Remo, en una regata en la que Pablo Linares y Adrián Diente fueron séptimo y décimo, respectivamente. De forma paralela, en féminas, Amalia Toribio, del Piragüismo Duero, se alzó subcampeona, seguida de Natalia Asensio, del Fresno, que fue bronce, y de Daniela Diente (4ª) y Yolanda García (5ª).

El equipo del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora posa en foto de familia. | CEDIDA

En Juveniles, Marina Giralda debutó con oro en el Durius Kayak, seguida de cerca por Lydia Rodríguez (Piragüismo Duero), para continuar con el quinto y séptimo lugar de Ariadna Fernández (Fluvial de Villaralbo) y Nikol Georgieva. En masculino, Mauro Galván (P. D.) se colgó el bronce, mientras que Diego Santiago fue séptimo, Iker Coca, octavo, Y Marcos Prieto, décimo.

Por lo que respecta a los cadetes, en K-1 Ainnare García, del Ciudad de Zamora, comenzó la temporada con un oro, mientras que María Hernández y Paula Diaz, del mismo club, fueron tercera y quinta. En chicos, Javier Lozano (A. R.) fue plata y Diego Calvo (C.Z.), bronce, mientras que Sergio Carrillo (Fluvial) concluyó sexto.

En Infantiles la victoria fue para Pablo Baz (Ciudad de Zamora), mientras que David Prieto fue cuarto y los integrantes del Villaralbo Diego Garrote, Héctor Carrillo, Adan Yeguas y Erik Pérez, 6º, 7º, 8º y 9º en la clasificación.

En Damas, pleno del Ciudad de Zamora con Ariadna Santoren, Yaiza Faúndez e Irena Galván, mientras que Mencía Román (Actividades Náuticas) fue cuarta y Olaya Yeguas, del Villaralbo, séptima.

Imagen del canal de Monte La Reina / cedida

Paracanoe y veteranos

Por lo que se refiere al paracanoe, triunfos de Fernando Silvo e Iker Gallego, y en Veteranos tampoco se falló. Oro de Fernando Álvarez (Durius) en 35-39 K-1 y bronce de Guillermo Pinilla (A. Remo) en C-1; en 50-59 primer y segundo puesto para Luis Pérez (A. R.) Y Luis Fernando Roales (C. Z.), sin olvidar el bronce de Marta Lucas (Actividades Náuticas) y el oro de José Carlos Ramos en C-1. Para acabar, en Veteranos 60, plata para José Miguel Herrador y séptima plaza para Kike Linares.

Por clubes, el primero en la clasificación fue el Amigos del Remo, con un total de doce medallas, mientras que el San Gregorio Ciudad de Zamora fue tercero con nueve preseas en su casillero.

Con todo, la jornada transcurrió en un gran ambiente en el que la climatología acompañó a los participantes que probaron su estado de forma a estas alturas de año cuando todos tienen ya puesta la mirada en el Campeonato de España de Sevilla que se celebrará en el mes de marzo, y se cierra un fin de semana donde el piragüismo fue protagonista en Zamora.