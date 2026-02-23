Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Veinticinco años de la Ventanilla ÚnicaInquietud de los militares por la plantilla de Monte la ReinaCrimen en Peleas de AbajoLa VII edición de Meliza
instagramlinkedin

FÚTBOL

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

El argentino no podrá jugar el partido de vuelta ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Gianluca Prestianni (SL Benfica) discute con Vinícius Júnior (Real Madrid CF), en los 'playoffs' de la Champions League 2025/26.

Gianluca Prestianni (SL Benfica) discute con Vinícius Júnior (Real Madrid CF), en los 'playoffs' de la Champions League 2025/26. / Europa Press/Contacto/Miguel Lemos

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, con un partido de sanción por la violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio. Es una medida preventiva y le impedirá jugar este miércoles el encuentro de vuelta ante el Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Champions.

La UEFA también señala en su resolución que "esta decisión se toma sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents