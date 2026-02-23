La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, con un partido de sanción por la violación del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA relacionado con un comportamiento discriminatorio. Es una medida preventiva y le impedirá jugar este miércoles el encuentro de vuelta ante el Real Madrid de los dieciseisavos de final de la Champions.

La UEFA también señala en su resolución que "esta decisión se toma sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se proporcionará más información sobre este asunto a su debido tiempo".