Fútbol | Tercera RFEF
Oji, entrenador del CD Villaralbo: "En la primera parte sometimos a Santa Marta"
El técnico del CD Villaralbo admite que están ante tres partidos "clave" para su futuro
Tras perder ante el Santa Marta (0-1) y ver rota su buena racha de resultados en Los Barreros, el entrenador del Villaralbo verbalizaba algo que todos los presentes en el campo pensaban: se mereció más. En este sentido, Oji recordó que "en la primera parte sometimos a Santa Marta y estuvimos muy bien en una de las mejores primeras partes de todo el año. Ellos no nos generaron nada en la primera mitad y nosotros creo que es el día que más cómodo nos encontramos", aunque no aprovecharon sus ocasiones de gol.
No obstante, también admitió el técnico que "en la segunda parte es verdad que cambió un poquito el guion del partido, no salimos mal, pero del minuto 55 al 70 no estuvimos cómodos". Asimismo, se lamentaba que, en una falta lateral, consiguieron el gol y "a partir de ahí, lo intentamos por todos los medios, cambiamos la estructura, pusimos hasta cuatro jugadores arriba y no fuimos capaces de empatar".
Mirando al futuro
Con la sensación amarga de la derrota, en el Villaralbo no les queda otra que pensar en sus próximos compromisos que son tres choques importantes para sus intereses: Atlético Bembibre, Arandina y Becerril. "Son tres partidos claves para nosotros para demostrar, corroborar el buen trabajo que estamos haciendo y salir lo antes posible de la zona baja. A ver si conseguimos sumar los máximos puntos posibles porque estamos bien por sensaciones, pero necesitamos sumar puntos porque si no nos vamos a meter en problemas".
Por último, valoró de forma positiva la aportación de los nuevos fichajes porque "los necesitábamos tanto el número como calidad y creo que nos están dando un salto muy bueno".
