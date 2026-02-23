Natación
El Natación San José Obrero logra diez medallas en el Autonómico Júnior y Absoluto
Mateo Manías Santiago consiguió tres marcas mínimas para el Nacional Júnior de Invierno
P. F.
La piscina del CEAR Río Esgueva de Valladolid fue escenario del Campeonato Absoluto y Júnior de Castilla y León de Natación, con una participación de 19 clubes y un total de 344 nadadores. El Natación San José Obrero participó con 7 deportistas (4 de categoría femenina y 3 de categoría masculina) consiguiendo un total de 10 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. De esta decena de preseas, tres fueron de categoría absoluta (1 oro y 2 platas) y el resto son de categoría junior (3 oros, 2 platas y 2 bronces). A mayores de las medallas, Mateo Manías Santiago consiguió tres marcas mínimas para el Nacional Júnior de Invierno.
