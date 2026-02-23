Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Veinticinco años de la Ventanilla ÚnicaInquietud de los militares por la plantilla de Monte la ReinaCrimen en Peleas de AbajoLa VII edición de Meliza
instagramlinkedin

Natación

El Natación San José Obrero logra diez medallas en el Autonómico Júnior y Absoluto

Mateo Manías Santiago consiguió tres marcas mínimas para el Nacional Júnior de Invierno

Foto de la expedición del Natación San José Obrero. | CEDIDA

Foto de la expedición del Natación San José Obrero. | CEDIDA

P. F.

La piscina del CEAR Río Esgueva de Valladolid fue escenario del Campeonato Absoluto y Júnior de Castilla y León de Natación, con una participación de 19 clubes y un total de 344 nadadores. El Natación San José Obrero participó con 7 deportistas (4 de categoría femenina y 3 de categoría masculina) consiguiendo un total de 10 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 2 de bronce. De esta decena de preseas, tres fueron de categoría absoluta (1 oro y 2 platas) y el resto son de categoría junior (3 oros, 2 platas y 2 bronces). A mayores de las medallas, Mateo Manías Santiago consiguió tres marcas mínimas para el Nacional Júnior de Invierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents