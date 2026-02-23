La Fanatic Mini reunirá en Zamora a 34 equipos de toda Castilla y León

El recinto ferial Ifeza recibirá el próximo domingo 1 de marzo a cientos de pequeños jugadores de baloncesto de toda Castilla y León. En concreto serán 34 equipos de región de las categorías Alevín y Benjamín los que tomarán parte en una nueva edición de Fanatic Mini, una iniciativa de la Federación Territorial de Baloncesto que cuenta con el apoyo institucional de Ayuntamiento, Diputación y Junta, además de Caja Rural y otras entidades privadas.

La cita arrancará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las siete de la tarde con partidos simultáneos en seis pistas en los que el marcador será lo de menos. “No seguimos los resultados porque no es lo importante en este tipo de iniciativas”, apuntó Óscar Castañeda, presidente de la FBCyL. “Para muchos de los pequeños es su primera experiencia de salir y jugar como equipo y lo que se busca es que sea una jornada inolvidable”, añadió el responsable federativo quien ensalzó la importancia de estos eventos de promoción que son claves para el deporte.

Como anfitriones de esta Fanatic Mini estarán plantillas del CB Zamora y Zamarat que buscarán hacer un buen papel ante sus familias.