Baloncesto
La Fanatic Mini reunirá en Zamora a 34 equipos de toda Castilla y León
La cita será el domingo en Ifeza con presencia de jugadores de categoría Alevín y Benjamín
P. F.
El recinto ferial Ifeza recibirá el próximo domingo 1 de marzo a cientos de pequeños jugadores de baloncesto de toda Castilla y León. En concreto serán 34 equipos de región de las categorías Alevín y Benjamín los que tomarán parte en una nueva edición de Fanatic Mini, una iniciativa de la Federación Territorial de Baloncesto que cuenta con el apoyo institucional de Ayuntamiento, Diputación y Junta, además de Caja Rural y otras entidades privadas.
La cita arrancará a las 10.00 horas y se prolongará hasta las siete de la tarde con partidos simultáneos en seis pistas en los que el marcador será lo de menos. “No seguimos los resultados porque no es lo importante en este tipo de iniciativas”, apuntó Óscar Castañeda, presidente de la FBCyL. “Para muchos de los pequeños es su primera experiencia de salir y jugar como equipo y lo que se busca es que sea una jornada inolvidable”, añadió el responsable federativo quien ensalzó la importancia de estos eventos de promoción que son claves para el deporte.
Como anfitriones de esta Fanatic Mini estarán plantillas del CB Zamora y Zamarat que buscarán hacer un buen papel ante sus familias.
- Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano
- Uva de El Verdejo se queda sin el título en la gran final del Campeonato de España de galgos en Nava del Rey
- Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la 'oleada de caducidades' que abre Zamora
- Zamora sabe a pincho moruno: estos son los mejores sitios donde degustarlos
- La mina de un pueblo de Zamora reconvertida a ruta turística
- La Mañana de Zamora tiene contratado a media jornada a su vicepresidente
- Esta constructora ejecutará finalmente la restauración de la Villa Romana de Camarzana de Tera
- Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años