Los dardos y la diana toman Alcañices con el V Open "La Raya" ganado por Justi

Alcañices se convirtió durante los últimos días en uno de los epicentros del panorama nacional de la diana gracias a la quinta edición del Open "La Raya", torneo ya consolidado como una cita imprescindible dentro del calendario del dardo nacional que en esta ocasión congregó a más de 150 participantes llegados de todo el país y parte de Portugal.

Justi, campeón del torneo, recibe su premio. | CEDIDA

El auditorio municipal de la localidad zamorana se convirtió en el punto de encuentro entre jugadores, aficionados y curiosos que convirtieron la competición en todo un éxito, con un magnífico ambiente deportivo y un alto nivel deportivo en la lucha por la victoria. Un caché que elevó la figura de Ricky, jugador mediático por su última presencia en "El Hormiguero", habiendo hueco también para reconocidos veteranos y jóvenes promesas de los dardos.

Imagen del auditorio de Alcañices durante la disputa de una jornada. | CEDIDA

Alcañices disfrutó de la competición durante el viernes y el sábado, contando con Justi como gran protagonista al alzarse campeón de la competición, mostrando el temple y la precisión necesaria para ganar partidas complicadas dado el nivel de sus adversarios. Un triunfo que añade a su ya notable palmarés, en el que figuran también presencias en citas de categoría mundial.

La victoria de Justi puso punto y final a un fin de semana para el recuerdo en Alcañices, donde la tradición y el deporte se unieron para dar lugar a un acontecimiento único que permitió a los visitantes disfrutar de la localidad y a los residentes conocer este deporte en una competición rodeada de música, sorteos y ese sello tan propio del mundo de la diana que es el compañerismo más sincero. n