Benavente, sede del mejor kárate de formación gracias al Club Shotokan

El pabellón de La Rosaleda acogerá el próximo domingo III Campeonato de Kárate "Ciudad de Benavente" que organiza el Club Shotokan a partir de las doce del mediodía. El evento fue presentado en el Edificio Administrativo El Ferial con la presencia de la edil de deportes, Elena Justo, junto al presidente del Club Shotokan Kárate Benavente, Gerardo Pérez, quien detalló la importancia de este evento dirigido a karatecas en edad infantil y que supondrá su primera experiencia competitiva en esta etapa de formación.

Junto al Club Shotokan Kárate Benavente formarán parte de este evento el Club Amigos del Kárate "AKA Zamora" y el Club de Kárate de Arroyo de la Encomienda. Los participantes estarán comprendidos en edades de entre 4 y 16 años y contarán con un campeonato perfectamente reglado, con árbitros y jueces en modalidad de kata como ha explicado el presidente del club benaventano, Gerardo Pérez. Por su parte, la concejala de deportes, Elena Justo, puso en valor el papel formativo del Shotokan Karate para la consolidación y desarrollo de este arte marcial en la ciudad.