El Zamora CF retrocede hasta la décimo segunda plaza

La jornada no fue positiva para el Zamora CF, sobre todo por no haber sido capaces de sumar en su visita a un rival directo como era el Athletic B. La derrota en Lezama, unida al resto de resultados, relega a los rojiblancos a la décimo segunda posición de la tabla, aunque, cierto es, la igualdad sigue siendo máxima y el play-off está a tan solo tres puntos, pero con más equipos metidos en la pelea. También es una realidad que los de Óscar Cano siguen inmersos en su crisis de resultados que los ha llevado a sumar un punto de los últimos nueve puestos en juego y convierte la próxima cita en el Ruta de la Plata en toda una final ante un Guadalajara en descenso con el que medirán fuerzas el domingo a partir de las 18.15 horas.

Con el Tenerife cada vez más cerca de cantar el alirón (57 puntos) y el Celta Fortuna lanzado con 48 puntos en su casillero, la zona privilegiada de la tabla la completan el Pontevedra (40), los "cachorros" del Athletic, que alcanzaron la cuarta plaza y los 39 puntos al ganar al Zamora CF, y el Mérida, que suma 38. Igualado, aunque ya en la sexta plaza se encuentra el Madrid Castilla para continuar con Barakaldo, Lugo y Ferrol, los tres con 37; Ponferradina, que ha despertado y es décima con 36 puntos; Unionistas de Salamanca (36), y Zamora, que tienen ahora mismo 35 y es a partir de ahí donde ya se abre una pequeña brecha. Es evidente la necesidad de volver a sumar de tres en tres para evitar que el sueño de luchar por el ascenso se complique todavía más.