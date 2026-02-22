Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Hemos llegado 20 minutos tarde al partido"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, analizó ayer al término del encuentro frente al Inveready Gipuzkoa, las claves de la derrota (70-101) sufrida en el Ángel Nieto. Un resultado que achacó a que su equipo "llegó 20 minutos tarde al partido" y que, señaló, no puede desviar al equipo de su rumbo esta temporada.

Veinte minutos tarde

"Quiero felicitar a Inveready Gipuzkoa, como el marcador dice fueron más que merecidísimos vencedores de este partido en el que, creo, que hemos llegado media hora tarde", destacó Saulo Hernández al inicio de su análisis del choque, afirmando que si bien el encuentro estaba programado a las 19.30 horas", el Caja Rural CB Zamora "ha llegado muy tarde", más de 20 minutos tarde.

En opinión de Hernández, el descanso marcó un antes y un después en la contienda, aunque no se apreciara en el marcador final. "La segunda parte creo que no ha tenido nada que ver con la primera, aunque el resultado pueda ser similar. Como entrenador he tenido una sensación completamente distinta, en la primera mitad tenía la sensación de que lo que ellos conseguían anotar era por demérito nuestro siempre porque nuestra defensa no era adecuada y llegábamos tarde y mal a todo", explicó, añadiendo el técnico zamorano: "en la segunda mitad, ellos han metido canastas de mucho mérito muchas veces".

Un rival a un nivel fuera de lo común

El cambio defensivo del Caja Rural CB Zamora tuvo poco efecto porque, según el técnico, Gipuzkoa Basket estuvo magnífico desde el perímetro. "Al inicio del tercer cuarto hemos hecho muy buenas defensas, pero creo recordar que los primeros cuatro tiros que realizan son cuatro triples que meten sin fallo", comentó, admitiendo que para un jugador "no es fácil tener la sensación de hacer las cosas correctas cuando tu rival te castiga sin piedad".

"Acaban con un 15 de 27 desde los tres puntos, que es un número importante de triples, un porcentaje rozando el sesenta por ciento", subrayó Saulo Hernández, incidiendo en los motivos para ello: "hay que mirar porque ellos tienen esa confianza en la segunda mitad para meter esos triples y creo que es porque, el nivel defensivo que ellos propusieron en la primera mitad nosotros tardamos 20 minutos en entenderlo y en aceptarlo". Un factor que consideró clave para "junto con el acierto de tres y el control del rebote", entender el partido y su resultado final.

Demérito propio y mérito vasco

Saulo Hernández afirmó tras la contienda que "cuando se dan resultados de este tipo, no sabes bien si es demérito tuyo o mérito del rival, lo normal es una mezcla de ambas cosas". "Hoy, Gipuzkoa ha jugado extraordinariamente bien; si tenía algún hándicap era su acierto desde la línea de tres y hoy no lo han sufrido. Si a cómo juegan le metes un acierto extraordinario desde la línea de tres puntos, un acierto constante, es complicado pararles", afirmó el técnico local, afirmando que le hubiera gustado "ver la intensidad del minuto 21 desde el minuto 1" en el Caja Rural CB Zamora para frenar ese torrente vasco.

Por otra parte, el técnico del Caja Rural CB Zamora se mostró muy tranquilo pese al resultado: "Intento ser lógico, ni la semana pasada cuando ganamos a Tizona éramos los Lakers ni hoy no merecemos estar en esta liga. Es lógico que nos duela, estamos ante nuestra afición y vamos perdiendo de 30 puntos, pero el equipo no ha bajado los brazos y ha competido. Nos pueden recriminar que somos malos, pero este equipo se deja todo en la pista y la afición, que está en las buenas y en las malas, lo reconoce. Ese es el camino y lo que nos ha llevado hasta aquí".

Sin perder la chispa

Así, Saulo Hernández no dudó en acentuar que su equipo "no ha perdido la chispa". "No podemos hablar de eso cuando vienes de hacer tres partidos muy correctos, aunque en este encuentro haya salido todo lo malo. Cuando eso ocurre en el deporte es muy humano pensar que el entrenador es malo, los jugadores también... pero no es la realidad. Hoy estamos con cinco victorias y basketaverage sobre el descenso y es porque algo hemos hecho bien", explicó, subrayando: "nos hubiera gustado ver una mejor versión del equipo, está claro, pero hay que intentar poner un punto de objetividad y no alterarse porque eso no ayuda al desarrollo de la temporada".

Arbitraje

Por último, Saulo Hernández aprovechó que la derrota fue tan amplia que "no hay lugar a decir que se pierde por el arbitraje", para hacer una crítica sobre el baremo de los colegiados a lo largo de la campaña.

"Creo que hay que mejorar en ese sentido. Lo que demando es que, cuando entras a la pista sepas el criterio que exista con independencia del rival, la cancha o la jornada. Saber lo que es falta y lo que no desde el principio. Es culpa nuestra no saber adaptarnos a ello, pero como equipo joven, nos está pasando que no saber lo que se permite o no ese día por el colectivo arbitral nos afecta. Hoy no se ha perdido por el arbitraje, está claro, por eso aprovecho para decir que un criterio más unificado nos beneficiaría a todos, no solo a nosotros".