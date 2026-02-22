Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "El 90% del play-off era este partido"

El entrenador del Recoletas Zamora aseguraba que el vivido ante Domusa (60-66) fue un buen partido de las naranjas, y más teniendo en cuenta la entidad del rival. “Ganar allí y dejarlas en 60 puntos dice mucho de lo que estamos consiguiendo”. “Creo que el partido, quitando momentos del segundo cuarto en los que estuvimos más espesas y la salida del cuarto, lo hemos tenido controlado”, indicó Raúl Pérez quien, no obstante, lamentó el hecho de haber fallado tanto bajo el aro, algo que les impidió irse en el marcador. “El equipo se podía haber ido tranquilamente a 80 puntos fuera de casa”, añadió el responsable de banquillo. Con todo, si quiso quedarse con la idea con la que partían de que fuera un partido de victoria coral y se mostró muy contento con el trabajo de las suyas. “Estamos a uno o dos pasos del play-off. Yo creo que esta victoria es el 90% del play-off y estoy contentísimo con el equipo”, destacando la aportación de las dos nuevas que les han ayudado. “Hay que seguir así porque si lo hacemos vamos a dar mucha guerra”.

Para acabar puso en valor el trabajo de Bea Sánchez y Aina, que demostraron tablas y veteranía para sostener al equipo en los malos momentos. “La experiencia es un grado, pero ha sido un trabajo coral. El equipo ha hecho un partidazo y hay que seguir en esta línea”.