Piragüismo
El piragüismo de Castilla y León se viste de gala en Zamora
Laura Pedruelo, que se tomará unos meses de descanso en su carrera deportiva, fue una de las protagonistas junto al resto de palistas de la provincia
Laura Pedruelo se tomará un descanso en su extensa carrera deportiva y lo hará por el mejor de los motivos: su próxima maternidad. Esta pausa llega después de su gran temporada en la que consiguió, de la mano de su entrenador en el Durius Kayak, Alejandro Delgado, su primera medalla internacional en pista: un merecido bronce en el Europeo. Este hito le hizo merecedora de una mención especial en la gala regional de piragüismo que se celebró este sábado en el Ramos Carrión, que aglutinó a los mejores palistas de la región entre los que destacaron, por supuesto, los zamoranos.
Amenizada por las actuaciones de Doña Urraca, la gala sirvió para poner en valor todo lo realizado en los últimos meses por la cantera actual que, desde luego, promete futuro y éxitos en este deporte tan único a Zamora. Aplaudidos por los presentes subieron al escenario numerosos integrantes del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, que cuenta con una de las grandes promesas como es Ainnare García, y también recibieron su merecido reconocimiento deportistas del Piragüismo Duero, Amigos del Remo, Actividades Naúticas o Fluvial de Villaralbo, entre otros.
Con un gran ambiente envolviendo la cita, desde la Federación Territorial, presidida por el zamorano Rubén García Pedruelo, no quisieron olvidarse en su día grande de todos aquellos que ayudan a los deportistas y clubes a salir adelante con sus aportaciones y patrocinios como son las instituciones públicas y entidades privadas. Además, se felicitó por los éxitos pasados y desearon fortuna para los que están por venir: hoy todos volverán al agua gracias al Autonómico de Invierno en Monte La Reina.
PREMIADOS
AGUAS TRANQUILAS
Cadete masculino:
1.- Héctor Velasco Álvarez (CD Piragüismo Antares)
2.- Íñigo Celestino Muñoz (CD Racing Valladolid de Piragüismo)
3.- Marcos Prieto Malillos (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
Cadete femenina:
1.- Lydia Rodríguez Prada (CD Piragüismo Duero Zamora)
2.- Claudia Larrea Cuartango (CD Piragüismo Antares)
3.- Clara Gutiérrez Aranda (CD Proa Blanca)
Cadete canoa:
1.- Pablo Fernández de la Cruz (CD Cisne)
Cadete B masculino:
1.- Álvaro Salvador López (CD Palentino de Piragüismo)
2.- Marcos Diego Calvo (CD Sangregorio Piragua Ciudad de Zamora)
3.- Rubén Alarcón Díez (CD Piragüismo Antares)
Cadete B femenina:
1.- Ainnare García González (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
2.- Alba Conde Barragán (CD Cisne)
3.- María Hernández Portillo (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
Infantil masculina:
1.- Pablo Gutiérrez Aranda (CD Proa Blanca)
2.- Daniel Delgado Blanco (CD Piragüismo Antares)
3.- Miguel Sendino Montes (CD Palentino de Piragüismo)
Infantil femenino:
1.- Uxue Alarcón Riaño (CD Piragüismo Antares)
2.- Irene Fuentes Montero (CD Piragüismo Antares)
3.- Paula Díaz Hernández (CD Sangregorio Piragua Ciudad de Zamora)
Infantil canoa:
1.- Axel Román Ángel Vega (CD Cisne)
Infantil B masculina:
1.- Darío Salvador López (CD Palentino de Piragüismo)
2.- Germán Ferreyra Arenas (CD Piragüismo Antares)
3.- Darío Salinero Mora (CD Cisne)
Infantil B femenina:
1.- Yaiza Faundez González (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
2.- Mencía Román Codesal (CD Actividades Naúticas)
3.- Paula Pérez Carrillo (CD Piragüismo Fluvial de Villaralbo)
3.- Sofía Enríquez García (CD Piragüismo Duero Zamora)
Alevín masculina:
1.- Pablo Baz Ballestero (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
2.- David Prieto Malillos (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
3.- Erik Pérez Fernández (CD Piragüismo Fluvial de Villaralbo)
Alevín femenina:
1.- Alba Gutiérrez Seco (CD Palentino de Piragüismo)
2.- Irene Galván Barrios (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
3.- Ariadna Santaren Hernández (CD SanGregorio Piragua Ciudad de Zamora)
Alevín canoa masculina:
1.- Pablo Fernández Cardona (CD Amigos del Remo Zamora)
Alevín canoa femenina:
1.- Vera Abigail Misol Villar (CD Amigos del Remo Zamora)
Alevín B masculino:
1.- David Valls González (CD Salamanca Canoe Kayak)
2.- Martín Guinea Urbina (CD Piragüismo Antares)
3.- Yago Pedruelo Ramos (CD Amigos del Remo Zamora)
Alevín B femenina:
1.- Alicia Caballero Rubio (CD Actividades Naúticas)
2.- Martina Caubilla Mahave (CD Piragüismo Antares)
3.- Violeta Ramos Cabezas (CD Actividades Naúticas)
Benjamín A masculino:
1.- Manuel Esteban Montalvo (CD Piragüismo Fluvial de Villaralbo)
2.- Juan Morán Arbaizar (CD Piragüismo Antares)
3.- Alejandro Aguirre Nieto (CD Pisuerga de Valladolid)
Benjamín A femenina:
1.- Julia Alonso Mendoza (CD Bañezano de Piragüismo)
Benjamín A canoa:
1.- Darío Pérez Río (CD Amigos del Remo Zamora)
2.- Yago Pérez Río (CD Amigos del Remo Zamora)
Benjamín B masculino:
1.- Felipe Barrios Jardim (CD Salamanca Canoe Kayak)
2.- Álvaro Letona Algaba (CD Piragüismo Antares)
3.- Rodrigo Pérez Bragado (CD San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora)
Benjamín B femenina:
1.- Gala Iglesias García (CD Amigos del Remo Zamora)
2.- Ana Pérez Montejo (CD Salamanca Canoe Kayak)
3.- Noa Valls González (CD Salamanca Canoe Kayak)
Prebenjamín masculino:
1.- Evan Pedruelo Ramos (CD Amigos del Remo Zamora)
2.- Martín Santaren Hernández (CD SanGregorio Piragua Ciudad de Zamora)
3.- Germán De la Puente Diez (CD Canoe de Valladolid)
Prebenjamín femenina:
1.- Enya Pedruelo Ramos (CD Amigos del Remo Zamora)
2.- Triana Gata Esteban (CD Actividades Naúticas)
3.- Natalia Martín Rodríguez (CD Sangregorio Piragua Ciudad de Zamora)
AGUAS BRAVAS
Cadete hombre K-1 y C-1:
1.- Diego Portilla (CSCK)
2.- Sergio de la Huerga (Pico Azul)
3.- Daniel Lobato (Capitán Nemo)
Infantil hombre K-1:
1.- Lucas Méndez (Pico Azul)
2.- Pedro Ferreyra (Antares)
3.- Álvaro Sánchez (CSCK)
Infantil hombre C-1:
1.- Álvaro Sánchez (CSCK)
2.- Lucas Méndez (Pico Azul)
3.- Germán Ferreyra (Antares)
Alevín hombre:
1.- Marcos Sánchez (CSCK)
2.- Miguel Lobato (Capitán Nemo)
3.- Ian García (Capitán Nemo)
Alevín mujer:
1.- Lucía Lobato (Capitán Nemo)
2.- Lara do Santos (Capitán Nemo)
3.- Carla Rubio (Capitán Nemo)
MENCIONES ESPECIALES
-Laura Pedruelo
-David Llorente
