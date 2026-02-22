El piragüismo de Castilla y León se viste de gala en Zamora

Laura Pedruelo se tomará un descanso en su extensa carrera deportiva y lo hará por el mejor de los motivos: su próxima maternidad. Esta pausa llega después de su gran temporada en la que consiguió, de la mano de su entrenador en el Durius Kayak, Alejandro Delgado, su primera medalla internacional en pista: un merecido bronce en el Europeo. Este hito le hizo merecedora de una mención especial en la gala regional de piragüismo que se celebró este sábado en el Ramos Carrión, que aglutinó a los mejores palistas de la región entre los que destacaron, por supuesto, los zamoranos.

Alejandro García Benito

Amenizada por las actuaciones de Doña Urraca, la gala sirvió para poner en valor todo lo realizado en los últimos meses por la cantera actual que, desde luego, promete futuro y éxitos en este deporte tan único a Zamora. Aplaudidos por los presentes subieron al escenario numerosos integrantes del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, que cuenta con una de las grandes promesas como es Ainnare García, y también recibieron su merecido reconocimiento deportistas del Piragüismo Duero, Amigos del Remo, Actividades Naúticas o Fluvial de Villaralbo, entre otros.

GALERÍA | Gala de Castilla y León de Piragüismo en Zamora / Alba Prieto / A. P.

Con un gran ambiente envolviendo la cita, desde la Federación Territorial, presidida por el zamorano Rubén García Pedruelo, no quisieron olvidarse en su día grande de todos aquellos que ayudan a los deportistas y clubes a salir adelante con sus aportaciones y patrocinios como son las instituciones públicas y entidades privadas. Además, se felicitó por los éxitos pasados y desearon fortuna para los que están por venir: hoy todos volverán al agua gracias al Autonómico de Invierno en Monte La Reina.