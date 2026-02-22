Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora tras perder en Salamanca: "No tengo reproche alguno de los jugadores hoy"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, se mostró satisfecho con la actitud de sus hombres pese a la derrota del conjunto pistacho ante BM Ciudad de Salamanca, un rival "hipermotivado" que aprovechó un pésimo día de los "Guerreros de Viriato".

Sin reproches

"No tengo ningún reproche en cuanto a la actitud de los jugadores, todo lo contrario. El equipo se dejó la piel y estuvo muy bien en ese sentido", comentaba Mojón, lamentando que esa predisposición se juntó con "un día en el que salió todo en contra" en Salamanca, donde se perdió por un gol.

Buena defensa en la primera mitad

"La primera parte la empezamos bastante bien, creo que fuimos superiores hasta el 5-8, pero en ese momento pegamos un bajón ofensivo fruto de las rotaciones", indicó el Félix Mojón, apuntando a "la buena actuación del portero rival" como razón para el 11-10 del descanso.

Imagen de la defensa del BM Caja Rural Zamora en Salamanca. / Cedida

De ese tiempo, Mojón destacó la "buena defensa" de sus jugadores. "Dejar a un equipo con un torrente ofensivo como Salamanca en cinco goles durante los primeros veinte minutos habla muy bien de la defensa", apuntó, admitiendo que "los diez goles en ataque, sin embargo, son pocos para un equipo como el nuestro".

Una segunda mitad diferente

Ese marcador (11-10), según opinó Mojón, dio lugar a una segunda parte "diferente". "En ese tiempo, Ciudad de Salamanca se sintió muy cómodo en pista y nos pilló despistados en más de una acción. Y, al igual que en la primera mitad, nos faltó algo de calma en los últimos metros en ataque", relataba el técnico, afirmando que fue el motivo de una desventaja que reafirmó a los locales.

Por otra parte, Mojón señaló que los pistacho lograron recortar la diferencia "gracias al punto de inflexión que supuso la entrada de Pajares y el cambio de defensa". Un movimiento que permitió a los zamoranos llegar con opciones al tramo final, en el que "encajar el seis cero con los cambios y algunos fallos en el lanzamiento" certificaron la derrota.

Pese al tropiezo, Mojón aseguró: El equipo no bajó los brazos en ningún momento, superando el contar con pocos efectivos en primera línea". "Ojalá este partido nos sirva para aprender y corregir errores de cara al futuro", concluyó.