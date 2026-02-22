Fútbol
Codina, jugador del Zamora CF tras perder ante el Athletic B: "Este grupo va a tirar para arriba"
El defensa admite que el próximo partido en el Ruta "va a ser una final"
P. F.
Ante todo, sinceridad. En el Zamora CF están fastidiados tras la derrota encajada en Lezama (1-0) y así lo confirmó Miki Codina al término del partido. “Estamos jodidos porque nos encontramos en una dinámica mala”. “Veníamos, en los últimos partidos de la primera vuelta ganando mucho y con muy buenas sensaciones, y ahora estamos perdiendo muchos puntos. Cada pequeño detalle nos penaliza mucho”, se lamentaba el defensa quien admitió que deben mejorar en el juego.
En su intervención explicó que el vivido ante el Athletic B fue “un partido de ida y vuelta” en el que faltó “algo de control y de contundencia en ambas áreas para no recibir goles y poder hacer gol”.
Codina reconoció que la plantilla está afectada por la derrota porque “veníamos con otras expectativas y no pudo ser. Toca analizar lo que hay que mejorar, y a seguir”.
Próxima jornada
Mirando el próximo partido, tiene claro que “este grupo va a ir hacia adelante, va a tirar para arriba porque es muy bueno. Es una final y hay que ir a por todas. Estoy seguro de que vamos a ganar”, concluyó el rojiblanco.
