El CD Villaralbo mereció mucho más ante el Santa Marta

Buena imagen ante uno de los aspirantes al play-off, pero sin premio. El CD Villaralbo cayó por la mínima ante el Santa Marta en un encuentro en el que los de Oji merecieron más. Conscientes de la entidad del rival que tenían enfrente, los azulones no quisieron especular y comenzaron el encuentro con un ritmo fuerte y tratando de sorprender a una de las plantillas más fuertes del grupo. Así, llegó una de las primeras ocasiones del choque y fue para los locales que estuvieron cerca de sorprender al meta rival con un buen remate. La respuesta de los salmantinos no tardó en un buen disparo que la defensa local se encargó de repeler. Poco a poco el Santa Marta fue ganando terreno y presencia en área rival, poniendo a prueba a un Miguel que se mostraba seguro bajo palos.

Un lance del juego entre CD Villaralbo - UD Santa Marta | A. P.

En este escenario, se vivió una primera mitad de dominio alterno en el que los locales supieron plantar cara a uno de los "gallitos" del grupo. Con empate a cero y todo por decidir se llegó a un segundo tiempo que comenzó fuerte, con llegadas a ambas áreas y cuadro local que fue creciendo con el paso de los minutos hasta poner a prueba a un Saldaña que tuvo ocasión de lucirse para evitar el gol azulón. También Miguel despertó los aplausos del respetable con sus actuaciones ante un cuadro visitante que veía destruidas todas sus acciones de peligro en línea de tres cuartos. Las embestidas del Santa Marta obligaban a los defensores villaralbinos a multiplicarse, confiando en coger una buena contra. Superada la hora de partido, Oji movió el equipo dando entrada a Peralta y Cepeda. Más oxígeno en el campo para seguir controlando un partido que perdía orden por segundos, pero el Santa Marta sacó petróleo entre la locura para adelantarse por mediación de Martín Galván que remató una buena falta para romper el equilibrio inicial. Con el 0-1 al Villaralbo le tocó correr riesgos y sumó metros, tratando de multiplicar la presión sobre área rival. Las ocasiones llegaron y el Villaralbo mereció el gol que acariciaron Cepeda, Peralta, Barbero... pero el balón no quiso entrar. Así, con un cuadro local volcado se alcanzó la recta final pero unas veces por mala fortuna y otras por falta de definición, el marcador no se movió dejando a los de Oji sin un premio que sí merecieron y tuvieron cerca.