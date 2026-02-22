La Carrera de la EsperanZA reluce en Zamora con victoria de Héctor Rodríguez

La Carrera de la EsperanZA, iniciativa deportiva que acompaña a las Edades del Hombre durante su estancia en Zamora, fue hoy protagonista en la capital del Duero dando color y calor a una jornada dominical en la que más de de 700 deportistas probaron sus fuerzas entorno a los parajes más bellos de la ciudad. Una prueba que tuvo como nombres más destacados a Héctor Rodríguez y Lara de Castro, vencedores de la prueba de diez kilómetros.

Carios corredores durante los primeros metros de la Carrera de la EsperanZA / Victor Garrido

Atletismo para todos desde las 11.00 horas

La jornada, celebrada bajo una mañana ideal para el atletismo y con el CD La Armuña y la Delegación Zamorana de Atletismo al frente de la organización, arrancó a las 11.00 horas en la plaza de la Catedral con la disputa de las carreras correspondientes a las categorías inferiores. Inicio de un largo programa compuesto por un total de 28 categorías, dando así cabida a todo deportista que quisiera tomar parte de la primera edición de la Carrera de la EsperanZA.

Prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes mostraron su talento en el casco antiguo, repleto ya a esas horas tanto de familiares y amigos como de corredores adultos realizando ejercicios de calentamiento para el comienzo de las dos carreras absolutas que fueron el plato fuerte del día: los 5 y 10 kilómetros.

Los corredores de la prueba aguardan la salida de La Carrera de la Esperanza / Victor Garrido

Un recorrido histórico con un "muro" a mitad de camino

Tras congregarse los participantes en el atrio de La Catedral de Zamora y recibir unas palabras del Obispo de Zamora (y hoy también corredor) Fernando Varela, sonó el pistoletazo de salida y todos los atletas se dirigieron hacia las orillas del río Duero por donde transcurrían los primeros kilómetros de un circuito que transitó por los monumentos y zonas más carismáticas de la capital. Del Puente de los Poetas y el Puente de Piedra, a las calles del centro para regresar de nuevo al punto de partida. Un trazado con la subida de Puerta Nueva a Santa Clara como gran "muro" para los corredores.

La prueba tuvo un ritmo vivo y no hubo que esperar mucho para que los primeros corredores aparecieran en meta, los más rápidos dentro de la modalidad de 5 kilómetros. Atletas que fueron concluyendo su participación mientras los participantes de diez kilómetros volvían a iniciar un segundo giro al recorrido. El primero en cruzar el arco como campeón fue Raúl González, del Vino de Toro Caja Rural, inaugurando un palmarés de la competición.

Héctor Rodríguez, campeón de los diez kilómetros, encara los últimos metros de la Carrera de la EsperanZA / Victor Garrido

Rodríguez y De Castro, grandes vencedores

Con casi todos los participantes del recorrido corto en meta, la cita puso sus ojos en la disputa de los diez kilómetros, cuyos ganadores fueron Héctor Rodríguez, del CD Macotera de Salamanca, y Lara de Castro, del CD Zamora Corre. Ambos encabezaron la lista de campeones y vencedores que recibieron su premio en la entrega de trofeos posterior a una jornada a la que pone fin en la Catedral de Zamora el disfrute en hermandad de un arroz a la zamorana para los participantes de esta primera Carrera de la EsperanZa.