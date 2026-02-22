Tercera RFEF
La Bovedana cae derrotada en casa ante un rival directo (1-2)
Las moradas no pudieron con el Lince
No pudo ser. La Bovedana tuvo una mala tarde ante su público y cayó derrotada ante un rival directo como es el Atlético de Laguna Lince. A las moradas se les puso muy rápido el choque cuesta arriba y es que en el minuto 2 ya iban por detrás en el marcador y tocaba remar. Lo intentaron las de La Bóveda pero los minutos pasaban y no eran capaces de poner la igualada. Ya en el 75’ las visitantes ampliaron distancias y poco después Victoria acortaba distancias pero el 1-2 no era suficiente .
