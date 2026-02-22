Fútbol / Regional de Aficionados
El Benavente pierde en casa con el CDF Cubillos
El conjunto de Santi Redondo cedió en la segunda mitad de un partido mucho más igualado de lo que reflejó el tanteo final
C. J. T.
El CD Benavente no pudo resarcirse ante su público de su última derrota al encadenar un nuevo tropiezo liguero ante el CDF Cubillos, conjunto que asaltó el Luciano Rubio al imponerse por 0-2 en un partido muy disputado. Un duelo que se decidió en los detalles a favor de un expeditivo y certero cuadro leonés.
Buena primera mitad sin gol
El conjunto de Santi Redondo empezó con firmeza la contienda y tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador a lo largo de la primera mitad ante un CDF Cubillos muy serio en defensa. Sin embargo, y pese a que los visitantes también contaron con alguna opción, el marcador no se movió al paso por vestuarios.
Eficacia leonesa
Estaba claro que el duelo se decidiría en pequeños detalles, que sería cuestión de eficacia, y esa suerte sonrió al plantel visitante. Así, en el minuto 54, el recién ingresado al terreno de juego Jaime consiguió hacer el 0-1 y dar ventaja a los suyos.
Erik sentencia desde los once metros
El CD Benavente reaccionó y, a raíz de los cambios, buscó con insistencia el empate. Sin embargo, ninguno de sus acercamientos llegó a buen puerto y, cuando el partido estaba por finalizar, un penalti permitió al veterano Erik Álvarez, formado en el CD Fabero, sellar el triunfo visitante con el definitivo 0-2.
