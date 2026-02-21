Los veteranos inician la segunda fase de la temporada

Las competiciones de fútbol para veteranos ocupan un lugar importante en el campo del deporte popular zamorano que cada día se extiende más a la categoría master en todas las especialidades. Futormes ha asumido la organización de una competición provincial que agrupa a 17 equipos repartidos por diversas localidades y que desarrollan una actividad intensa que va desde el otoño hasta el próximo mes de junio.

Uno de estos esforzados equipos es el CD 49Pushers, fundado en 2024 por un grupo de amigos que se mantienen activos en esta segunda temporada de existencia. Su presidente, Isaac Pérez defiende las bondades de esta competición que permite mantenerse físicamente bien a jugadores en las edades masters y al tiempo disfrutar del deporte en amistad.

El 49Pushers ha finalizado la primera parte de la temporada en una magnífica quinta posición con el Fresno de la Ribera como campeón de esta liga Hyundai Pragamóvil. Fresno consigue así plaza para disputar el Nacional AEMF +35 en León del 26 al 28 de junio. El campeonato se celebrará en las Instalaciones del "Complejo Municipal La Palomer" que dispone de 4 terrenos de juego.

En este torneo de Apertura han tomado parte además del campeón, Construcciones Baiperoc Corrales, Talleres Saludes Ramos Asesores, Toresana San Benitom, 49Pushers Bar Estudio 2, Esparta Reformas Juan Viñas, Pinilla Tecozam, Martín Peña América, Razing Duero, Bonum Venialbo, San Lorenzo, Inoxball, Yumbo, Viejos Rockeros Rest. Casa Bernardo, Donde Juanchu Arúmez, Newteam22 y Embutidos Turista, que han finalizado esta primera liga de la temporada en este orden.

Si bien el número de equipos es importante para lo que es la provincia de Zamora, el fútbol veterano, según reconoce Isaac Pérez "se encuentra con un grave problema que es el de la falta de terrenos de juego". Los campos dependientes de la Federación como son los de Valorio, Ciudad Deportiva o Ruta de la Plata no disponen de horarios suficientes para acoger las competiciones de veteranos, por lo que los propios clubes tienen que buscarse sus instalaciones y, por ejemplo, en el caso del 49Pushers se ven obligados a jugar en el Campo de Pinilla que comparten con otros cuatro equipos. Muchos de los participantes tienen que desplazarse a otras localidades cercanas para jugar, lo que supone además un encarecimiento de la competición.

Pese a todo, las diecisiete escuadras se preparan ya con ilusión para iniciar en este fin de semana la segunda parte de la temporada. En la Liga apertura medio millar de jugadores que afrontarán ahora el torneo de Clausura.

Los equipos participantes se agruparán ahora en dos grupos: en la Primera División jugarán la liguilla inicial : 49Pushers, Corrales, Esparta, Fresno, América, Pinilla, Talleres Saludes y UD Toresana; y en Segunda, han quedado agrupados: Venialbo, Arúmez, Embutidos Turista, Newteam22, Razing Duero, San Lorenzo, Viejos Rockeros, Inoxball y Yumbo.

El programa de partido del fin de semana será: Bonum-Viejos Rockeros, Arumez-Inoxball, E. Turista-NewtEAM 22 y Yumbo-Razing Duero. En Primera, jugarán esta jornada inicial: 49Pushers-Talleres Saludes, Fresno-Esparta, UD Toresana-América y Pinilla-Corrales.

Noticias relacionadas

La larga temporada finalizará con la fase final por eliminatorias desde octavos de final. n