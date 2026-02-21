Uva de El Verdejo se queda sin el título en la gran final del Campeonato de España de galgos en Nava del Rey

Uva de El Verdejo no pudo hacerse con el título de campeona de España de galgos este sábado en la Cuesta de los Picos al ceder en la gran final ante la galga andaluza Zaína de Nebrisa, que se hizo con la victoria en una jornada marcada por los problemas que sufrió la galga de Fuentesaúco tras la disputa de las dos primeras carreras de eliminatoria decisiva.

Ambiente espectacular en la gran final de Nava del Rey

Con cientos de personas poblando los bellos paisajes de Nava del Rey, incluyendo el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, la gran final abría en la Cuesta de los Picos en busca de liebre para las dos finalistas en un duelo que prometía ser muy parejo.

Inicio de la gran final del Campeonato de España de galgos en Nava del Rey (Cuesta de los Picos). / Cedida

Gran igualdad desde el inicio

La igualdad entre ambas contendientes quedó plasmada en la apertura de la primera collera. Una carrera corta, pero intensa, cuyo tiempo no fue suficiente para considerarse válida. Eso sí, los 35 segundos fueron de emoción plena, poniendo un fuerte inicio a la gran final.

Segunda carrera nula: un esfuerzo decisivo

Recuperadas de su esfuerzo, Uva de El Verdejo y Zaina de Nebrisa volvieron a medir fuerzas tiempo después, cuando apareció la segunda liebre en la Cuesta de los Picos. Esta vez con una galopada larga, de casi dos minutos de duración (1’ 58’’) en la que ambas galgas tuvieron tiempo para brillar. Primero Zaína, muy cerca de la presa en el primer tramo; después Uva, que tras un recorte de la liebre, tomó delantera hasta que la carrera murió en un viñedo cercano y fue considerada nula por los jueces al mostrar pañuelo amarillo.

Problemas para la galga de Fuentesaúco

Ese último esfuerzo de la segunda suelta fue decisivo para la final, ya que Uva de El Verdejo regresó con problemas en su pata delantera izquierda, teniendo que ser atendida por su equipo y los servicios veterinarios. Atención que acabó con la galga de Fuentesaúco portando vendajes en sus patas antes de reincorporarse a la competición, que se reanudó poco después.

Uva de El Verdejo, con sus vendajes, emparejada ya con Zaína de Nebrisa. / Cedida

Doble punto de la galga andaluza

Este lance alteró la final y la igualdad que presidía hasta entonces en la Cuesta de los Picos. En las siguientes dos carreras, Uva de El Verdejo no renunció a perseguir a la liebre, pero no pudo combatir con una Zaína de Nebrisa por el título. Eso sí, la galga de Fuentesaúco obligó a la andaluza a ganar sus puntos en dos carreras largas en las que tuvo que emplearse a fondo: la primera, con duración de 2’28’’, y la segunda, superior a los tres minutos (3’18’’).

En ambos casos, al final, ondeó el pañuelo rojo, consiguiendo Zaína de Nebrisa alzarse campeona de España por delante de Uva de El Verdejo.