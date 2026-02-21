Uva de El Verdejo corre hoy hacia el título nacional

La larguísima fase final del Campeonato de España de Galgos finalizará seguramente esta mañana en el Coto de la Cuesta de los Picos de Nava del Rey y podría deparar a la tercer campeona zamorana de la historia si Uva de El Verdejo, criada por los hermanos García Hernández de Fuentesaúco, consigue imponerse a la sevillana Zain de Nebrixa en una final que se presenta apasionante pese que la perra saucana llegue precedida por la vitola de haber derrotado en semifinales el pasado martes a la gran favorita que era Morería de la Suerte -de padres zamoranos- y campeona en la pasada edición del Nacional.

Están muy abiertos pues los pronósticos y cualquiera de las dos finalistas tiene suficientes cualidades como para llevarse la corbata rojigualda. La jornada comenzará a las 10.00 horas con el reconocimiento veterinario que deberían pasar sin problema las dos galgas, y a continuación se celebrará a presentación ante los aficionados que se den cita en la carpa de la Cuesta de Los Picos y el sorteo de las corbatas de competición. Sobre las 11.30 horas se espera que pueda ponerse en marcha la mano en la zona en la que ya se cazó el martes en semifinales.

Uva de El Verdejo, que ya es la actual campeona de España de regates, intentará alcanzar al título que ya se llevaron Lagartija de La Maluca en 2015 compitiendo con el club Nápoli, y Arena de El Rocío -afijo zamorano-que ganó con un club andaluz en 2021. Además han sido finalistas, Rayo XXXI (Guareña) en 2001 y Señoria de El Rocío (El Rocío) en 2012. n