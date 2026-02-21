El River Zamora se queda sin fuelle ante ADC Lugo

El Caja Rural River Zamora acabó quedándose sin fuelle en su intento por tumar al ADC Lugo, equipo al que puso contra las cuerdas con un gran primer acto, pero que fue capaz de llevarse los tres puntos del Manuel Camba al remontar y vencer por 2-4.

Adrián, a los seis minutos, adelantó al equipo de García Poveda, que afianzó su gran inicio con el 2-0 de Iniesta. Sin embargo, los lucenses consiguieron igualar la contienda antes del descanso con dos tantos del exbenaventano Isi.

En la segunda mitad, Lugo encontró el tempranero 2-3 y gozó de la calma para ganar un duelo ajustado con el 2-4 en la recta final.

Derrota contundente para el equipo femenino

Por su parte, el River Zamora de Segunda División vivió un nuevo varapalo. Las zamoranas cedieron por 0-7 en casa ante el Ferrol, alargando una semana más su racha de derrotas.