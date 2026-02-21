El Recoletas Zamora obtiene premio a su lucha ante Domusa

Recoletas Zamora consiguió un importante triunfo ante un rival directo en la zona alta de la tabla. Un triunfo peleado hasta el final en un choque tremendamente igualado.

Comenzó como un rodillo Recoletas Zamora en el Polideportivo de Azkoitia, con un ataque demoledor y una defensa asfixiante que provocaba uno tras otros los errores del rival y permitía a las de Raúl Pérez colocar el 0-9 en el luminoso en apenas dos minutos de juego. No lo dudó el técnico local, que pidió su primer tiempo muerto y cambió casi por completo al quinteto en pista. Y le funcionó, porque a partir de ahí Domusa Teknik ISB empezó a crecer. Primero se afianzaron en defensa las locales, cortando las internadas zamoranas, aunque aún tardaron más de un minuto y medio más en anotar sus primeros dos puntos (2-10). Pero la canasta de Van dio alas a las suyas que, con una buena presión defensiva, recuperando balones y manteniendo la calma en ataque, conseguían ir poco a poco recortando diferencias hasta igualar el partido a falta de 41 segundos para el final del primer cuarto (14-14). No quedó ahí la cosa y un triple final de Araújo culminaba la remontada de las guipuzcoanas para poner el 17-16 al minuto 10.

Ya en el segundo cuarto, Lalette disparaba a las locales en el electrónico (20-16), pero un triple de Resende apretaba el mismo y a partir de ahí la igualdad, el intercambio de canastas y las alternancias en el marcador se sucedían en la cancha y se prolongaban hasta el minuto 17, cuando aparecía de nuevo Giménez para dar un pequeño empujón a Recoletas Zamora y poner el 36-30 a 1´39 para el descanso. Una renta de 4 puntos que solo Van conseguía reducir en las filas de Domusa Teknik ISB dejando el 29-32 al descanso.

Más intensidad

Necesitaba un punto más de intensidad el equipo zamorano para dejar definitivamente atrás al rival y lo consiguió en el inicio del tercer cuarto de la mano de Niski, que volvió loca a la defensa local y permitió a las visitantes firmar un parcial inicial de 0-5 para colocar a las suyas con +8 (29-37, minuto 24). Dos tiros libres de Van rompían la sequía de las guipuzcoanas, pero lo cierto es que ahora el dominio de las visitantes era claro y con el 31-42 en el luminoso al ecuador del cuarto, al técnico local no le quedaba otra que pedir un tiempo muerto. Apretaban las locales, pero Martín conseguía mantener a las suyas a una distancia cómoda mientras la defensa de Zamora se hacía fuerte en los últimos dos minutos del cuarto para entrar en los últimos diez minutos con 11 puntos de ventaja (38-49).

Parecía que había dado un paso al frente casi definitivo el conjunto zamorano, pero en el inicio del último cuarto las locales firmaban un parcial de 7-0 que obligaba a Raúl Pérez a parar el partido (45-49). No le servía de mucho. Las suyas seguían fallando lanzamientos y Domusa Teknik ISB ponía el 50-49 cuando se cumplía el minuto 33. Per, cuando más la necesitaba su equipo, aparecía de nuevo Niski para poner el 52-54 en el marcador. Recoletas Zamora volvía a apretar en la zona y a Niski se unía Martín para contragolpear y abrir una brecha de 6 puntos (55-61). Quedaban dos minutos para la conclusión y las locales apretaban de nuevo para poner el 60-61, obligando ahora a Raúl Pérez a parar el partido y dar las últimas instrucciones a las suyas, que de ahí al final mantuvieron la calma en defensa y tiraron de oficio para forzar las personales y cerrar el triunfo desde la línea de tiros libres.