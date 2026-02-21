Recoletas se juega medio billete para el play off

El Recoletas Zamarat tiene la oportunidad esta tarde en Azpeitia (18.00 horas) de dejar sentenciada su participación en el play off de ascenso aunque para ello tendrá que derrotar a un Domusa Tecnic que está realizando una buena temporada y que siempre es un rival difícil de batir en su cancha.

El equipo vasco tiene ocho victorias, tres menos que el Recoletas y en su casa solo ha ganado a Santfeliuens, Al Qazeres, Real Canoe, Adareva y Lima Horta. Además acumula cuatro jornadas sin ganar, lo que le hace muy peligroso en el encuentro de esta tarde.

Luis Agirre dirige un equipo de canteranas y jugadoras vascas en el que, sin embargo, destaca la interior Isabela Van Skylar (11 puntos y 5 rebotes), la samoana que ha jugado toda su carrera deportiva en España Geraldyn Leaupepe (11 puntos y 3 rebotes) o la francesa Elodie Lalotte (6 puntos y 7 rebotes). La base portuguesa Inés Araujo es la jugadora del Domusa que disfruta de más minutos y la vizcaína Jone Azcue completa un cinco inicial muy competitivo.

Para el Recoletas será un partido muy especial ya que por fin podrá contar con todas sus jugadoras ya que las últimas lesionadas parecen recuperarse a marchas forzadas. Además debutará la mallorquina Inés Giménez que ha fichado esta misma semana procedente del Azulmarino, y la andaluza Ana Moyano, la penúltima en llegar, debería estar ya perfectamente acoplada al equipo tras la última semana de entrenamientos.

Raúl Pérez valora positivamente la última victoria ante el Paterna y espera que el equipo continúe en la misma línea "en un partido clave para nosotros, y se lo he dicho a las jugadoras, que si ganamos en Azpeitia, tenemos un 90 por ciento de posibilidades de estar en el play off. Sería llevarnos una alegría tremenda". El técnico extremeño reconoce que la cancha del Domusa "es muy difícil en la que el año pasado perdimos y en el play off nos costó mucho ganar"

En todo caso Raúl Pérez señaló que "el equipo está entrenando muy bien, con mucha energía y estamos en el buen camino para poder competir en los partidos que nos vienen". Rula cree que la del Iraurgi "es la mejor plantilla que está en el peor puesto. Yo esperaba que estuviera compitiendo por la sexta o quinta plazas como estamos nosotros, pero les está costando y no terminan de encontrarse como equipo. Pero tienen muy buenas individualidades y eso hace que sea un rival peligroso y sobre todo en casa. De todas formas, si nosotros hacemos las cosas bien y estamos concentradas, podemos competir el partido y por qué no, llevarnos la victoria".

Noticias relacionadas

Por otra parte, el Adareva Tenerife anunció ayer el fichaje de Jana Nogués, jugadora catalana proviene del C.B Santfeliuenc donde ha promediado 9,5 puntos , 3,1 rebotes y 3 asistencias esta temporada . n