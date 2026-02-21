Fútbol
Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, lo admite: "Estamos en una pequeña crisis"
"Quizás nos faltó un poco de contundencia y hay que achacarlo a la juventud, y los jugadores ya lo irán aprendiendo", indicó el técnico
A11
El entrenador del Zamora, Óscar Cano, se lamentó de la derrota encajada en las instalaciones deportivas de Lezama ante el Bilbao Athletic y expuso que el partido estuvo condicionado por el gol rival. «Nunca esa jugada puede terminar en gol, pero esos errores que cometemos nos van lastrando y nos generan problemas. Quizás nos faltó un poco de contundencia y hay que achacarlo a la juventud, y los jugadores ya lo irán aprendiendo».
Lectura positiva
De todas formas, Cano realizó una lectura positiva del encuentro y comentó que «el equipo estuvo bien e hizo un gran esfuerzo en la primera mitad». «En la segunda parte lo hemos intentado y no lo hicimos mal del todo, pero hay que madurar. Tuvimos algunas oportunidades en este segundo periodo. Ellos nos empujaron y nosotros tuvimos los espacios, y la pena ha sido que no pudimos lograr el empate. Al final, no se pueden cometer errores de valor gol, pues son situaciones futbolísticas que hay que ir aprendiendo». El preparador granadino espera que su equipo pueda salir de este bache de resultados y admitió que «estamos en una pequeña crisis. El próximo partido en casa es el que nos puede volver a dar seguridad y presencia, en el caso de lograr los tres puntos. Nos hacen falta los goles. Somos un equipo atrevido y tenemos que volver a levantarnos», sentenció.
