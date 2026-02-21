Nuevo derbi provincial entre el Zamora CF "B" y el CD Noname

El fútbol zamorano tendrá hoy una nueva cita de máximo interés con el derbi en categoría regional entre el Zamora CF "B"· y el CD Noname, choque que se disputará a partir de las 16.00 horas en los anexos del Ruta de la Plata.

Ambos equipos acuden al duelo envueltos en dinámicas totalmente opuestas: el filial zamorano acumula cuatro jornadas sin vencer, con un único punto en esas fechas, mientras que los de Romasanta acumulan ya tres victorias consecutivas y un empate (en su partido aplazado).

Un jugador del CD Noname da un pase con el exterior. / Alba Prieto

El Moraleja juega hoy en Valladolid

El Moraleja CF, que no pudo alargar las buenas sensaciones ofrecidas en el derbi frente al Zamora CF en su encuentro aplazado ante la SD Ponferradina, viaja esta tarde hasta feudo del Victoria CF en busca de tres nuevos puntos que le permitan recortar distancias con el resto de rivales en la lucha por la permanencia.

El Benavente, mañana ante Cubillos CDF

Por su parte, el CD Benavente tratará mañana también de alcanzar la victoria en el Luciano Rubio, escenario en el que a partir de las 17.00 horas, disputará un duelo directo por permanecer en la zona tranquila de la clasificación con el CDF Cubillos.