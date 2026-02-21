Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regional de Aficionados

Golpe de confianza para el Moraleja en su visita al Victoria y victoria del Noname en el derbi ante el Zamora CF "B"

Los de Tierra de Vino ganaron 0-2 y el equipo de Romasante se impuso en el derbi contra el filial rojiblanco

Un jugador del Zamora CF «B» protege el esférico ante un rival. | ALBA PRIETO

A. O. / J. B.

El Moraleja CF recibió este sábado una inyección de oxígeno y de confianza. Los de Tierra del Vino, hundidos en la clasificación, visitaban al Victoria. Tras una primera mitad sin goles, el equipo zamorano dio un paso al frente. El primero en acertar fue Asier, que adelantó a los suyos desde los once metros. El Moraleja trataba de cerrar el choque ante un oponente envalentonado, pero no lo consiguió hasta el minuto 90 cuando David puso el definitivo 0-2 en el marcador. A pesar de todo, el equipo sigue colista.

Por su parte, el CD Noname se impuso en el derbi provincial frente al Zamora CF "B" por 0-1. Un encuentro igualado, con diferentes fases, que acabó en manos del conjunto de Romasanta gracias a un grave error de la zaga del filial. Un balón bombeado que los centrales no supieron atajar y que, tras botar, Nico fue capaz de controlar para encarar al meta y hacer el definitivo 0-1 en el minuto 84.

Con este tanto, el Zamora CF alarga su sequía de victorias, mientras que el CD Noname engarza una jornada más sin perder y se sitúa ya de forma sólida en la zona media de la clasificación.

