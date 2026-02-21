Dura derrota del Atlético Benavente en casa del Xove FS

Dura y amplia derrota del Caja Rural Atlético Benavente Futsal ante el Xove FS (9-3) en un partido marcado por un mal arranque visitante y una temprana expulsión de Daniel Simón que dejó tocado al equipo y trastocó todos los planes. En el primer tiempo los locales prácticamente ya decantaron la victoria con una goleada y en la segunda, el conjunto de Miguel Ángel Macías maquilló un marcador abultado.

El Caja Rural Atlético Benavente Futsal visitaba el Pabellón Municipal de Xove tras una gran victoria de prestigio ante el segundo clasificado (5-2) y volver a la senda de la victoria tras dos partidos sin sumar los tres puntos. El conjunto de Macías llegaba con la intención de llevarse un triunfo que le permitiera seguir escalando puestos y colarse entre los cinco mejores equipos del grupo, aún con un partido menos, pendientes del partido aplazado contra el último, el Concello de Begonte FS.

Sin embargo, esta tarde de sábado visitaba un pabellón complicado de un rival directo, séptimo contra octavo, al que aventajaba por tan solo cuatro puntos en la tabla clasificatoria. Es decir, su principal perseguidor. El conjunto gallego llegaba a esta vigésimo segunda jornada del Grupo 1 de la Segunda División B con intención de reencontrarse con su mejor versión y con la victoria tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos y caer frente al penúltimo clasificado en un festival de goles (11-9).

Y así ocurrió desde el primer segundo del partido. Con el primer minuto disputado de juego, Gómez adelantó al conjunto local en el electrónico en lo que era un presagio de lo que le esperaba a los visitantes en el Municipal de Xove. Sin embargo, todo cambiaría antes de cumplirse los primeros diez minutos de partido cuando Daniel Simón fue expulsado del partido. En ese mismo minuto, caerían dos goles de Santander y García y el 3 a 0 se colocaró rápidamente en el marcador. Una amplía ventaja que Muñiz redujo con rapidez. La misma con la que Jiménez, en dos ocasiones, anotó para ampliar ventajas y poner el 5 a 1 antes del descanso.

En el segundo tiempo, nada cambió. Gómez volvería a marcar al inicio de la segunda parte ante la nula reacción visitante. Santander puso el 7 a 1 en el ecuador, antes que Montes y Paappanen en tres minutos maquillaran con dos goles (7-3) el marcador. Sin embargo, solo fue un espejismo y el Xove, mediante Míguez y Francisco García, cerraría la goleada y el triunfo en un partido marcado por un horrible arranque y una expulsión.