Difícil vuelta a escena para el CD Villaralbo

El CD Villaralbo regresa esta tarde a escena en la Tercera RFEF con un compromiso bastante complicado ante su público, un duelo que tendrá lugar a partir de las 16.30 horas en Los Barreros y que enfrenta al plantel dirigido por Oji con el UD Santa Marta de Tormes.

Con el sinsabor de no haber podido disputar su último encuentro liguero en casa del CD Virgen del Camino, aplazado por las condiciones del campo, el cuadro azulón retoma el pulso competitivo tratando de alargar las buenas sensaciones que dejó su última actuación en casa, ante el Atlético Mansillés, y seguir acumulando así puntos en su camino por evitar los puestos de peligro.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el CD Villaralbo no lo tendrá nada fácil, pues se enfrenta a un UD Santa Marta de Tormes que acude a tierras zamoranas necesitada de puntos tras acumular dos empates consecutivos que han apartado al equipo de la lucha por los puestos de play-off, su objetivo, figurando ahora en cuarto lugar de la tabla. n