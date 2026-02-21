Derrota del Zamora CF ante los cachorros del Athletic: atragantados en Lezama

Atragantados en Lezama. El Zamora CF sucumbió en Bilbao en un encuentro que se presentaba clave para medir opciones de play-off. El partido tuvo dos caras diferencias: una primera en la que el Zamora apareció poco en ataque y encajó un tanto en el 16', y una segunda en la que tuvo ocasiones de empatar el choqie. No lo hizo y, a pesar del tanto recibido, tuvo en Fermín Sobrón a su mejor hombre, que, a la postre, evitó que su portería sufriera con más goles en contra.

El técnico de la capital del Duero, Óscar Cano, que llegaba en principio sin bajas a las instalaciones deportivas de Lezama, dispuso de una defensa de cinco hombres, con los carrileros adelantados, y Markel Lozano y su capitán, Carlos Ramos, por delante de la zaga para dar salida con criterio al balón. Y los de la Ruta de la Plata saltaron al terreno de juego con muchas ganas y pisaban sin miedo la parcela local.

Así forzarían pronto su primer córner y Markel Lozano remató raso para que el balón rozara el pote de la portería defendida por Santos.

Pero poco después, cumplido el primer cuarto de hora de partido, una jugada por la banda derecha con pase de la muerte la aprovecharían ante la candidez de la zaga zamorana, y así los vascos se adelantaron en el marcador. El debutante en Lezama, Korkut, lanzaba raso y pegado al palo para batir la portería defendida por Fermín. El gol hizo daño al conjunto zamorano y los cachorros se hicieron con el control del partido. A la media hora de juego, Gift pudo aumentar la diferencia, pero Fermín, esta ves sí, estuvo muy listo para despejar el esférico a córner.

Los locales siguien controlando el encuentro y presionando a los visitantes y así llegó una nueva ocasisón cuando Ibai Sanz envió con un remate de chilena al larguero. Al Zamora le estaba costando llevar el balón al terreno vasco, aunque provocaron dos saques de esquina lanzados con mucho peligro, sobre todo el que remató fuerte Losada, para que se luciera de nuevo el cancerbero bilbaíno.

Los chavales de Arambarri se dejaron querer en el tramo final de la primera parte, mientras que los de Óscar Cano querían, pero no generaban ocasiones claras de gol, y al final se marcharon al descanso con esa derrota por la mínima y con la esperanza de que todavía quedaba partido y se le podía dar la vuelta al marcador.

Segundo tiempo

Tras el paso por los vestuarios, el entrenador granadino, tal y como se intuía, comenzó el carrusel de cambios dando entrada a Loren Burón por la derecha, queriendo dar un paso al frente en busca de las tablas.

Pero las ocasiones serían de nuevo para el Bilbao Athletic. Gift lanzó un disparo con intención para que Fermín Sobrón respondiera con gran nivel y así evitar un nuevo tanto, y poco después, Adrián Pérez lanzó un disparo con efecto y en parábola desde fuera del área que se marchó desviado por muy poco.

Había que dar una vuelta al encuentro y Cano así lo entendió, dando entrada a Carbonell para acompañar en el ataque a Losada, multiplicando el potencial arriba.

La reacción zamorana se pudo cristalizar pero Kike Márquez, en la mejor oportunidad de la que dispuso, al borde del área pequeña, cruzó demasiado la pelota ante la desesperación de los suyos.

Luego, también tendría una nueva ocasión el recién incorporado Carbonell en una rápida contra por el centro, pero esta vez su disparo raso al primer palo terminó en los brazos del omnipresente Mikel Santos, otro de los hombres importantes del encuentro.

La contienda ahora no tenía dueño. El balón estaba en pies de unos y otros, aunque los cachorros buscaban en los contragolpes sentenciar el partido. En estos momentos, el mejor del encuentro volvía a ser el meta de los zamoranos, Fermín Sobrón, que evitaba, ante la llegada de Huestamendiía, que había entrado unos segundos antes en el campo, que este marcara al llegar al balón y despejarlo a córner.

Las situaciones de peligro se sucedieron en el área zamorana y todo el equipo se multiplicó para evitar un tanto que rondaba su portería. Por contra, las llegadas de los del Ruta de la Plata no cristalizaron y el partido entró en una fase muy emocionante, roto ante las ganas de unos y otros ante la desesperación de los entrenadores. Los visitantes, en la tarde de este sábado de verde, lo intentaron sin descanso, animados por los incansables y seguidores que les acompañaron en las gradas, pero no pudieron conseguir el tanto que les hubiera dado el empate y ya solo les quedó una triste vuelta a casa tras un esfuerzo que no tuvo premio.