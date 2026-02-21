El Caja Rural CB Zamora busca su décima victoria ante Gipuzkoa Basket, uno de los equipos más en forma de Primera FEB

El Caja Rural CB Zamora vuelve este sábado al Ángel Nieto (19:30 horas) para afrontar uno de esos partidos que, más allá de la clasificación, revelan con claridad el momento competitivo de un equipo. Llega Inveready Gipuzkoa, quinto clasificado y uno de los conjuntos más sólidos de la segunda vuelta, un rival que ha pasado de la irregularidad inicial a convertirse en una referencia táctica de la categoría. Un equipo ideal para medir la progresión del conjunto de Saulo Hernández en las últimas semanas.

Una liga muy igualada, otro partido "clave"

La tabla, tan apretada como siempre en esta Primera FEB, sitúa a los donostiarras con un 12–8 que les mantiene en plena pelea por los puestos nobles, mientras que los zamoranos (9–11) se mueven en esa franja intermedia donde cada victoria puede cambiar el paisaje de un fin de semana a otro. No es un duelo directo por objetivos, pero sí un choque que puede marcar tendencia para ambos en el tramo decisivo del curso.

Los vascos, en línea ascendente

Inveready Gipuzkoa aterriza en Zamora con una trayectoria ascendente que explica su posición actual en la clasificación. Ha enlazado triunfos de prestigio ante varios de los favoritos como Palencia Basket o Movistar Estudiantes y ha asentado un estilo reconocible: ataques largos, precisión en las lecturas y una defensa que obliga al rival a trabajar cada posesión.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Su plantilla combina físico, talento joven y experiencia, con nombres como Tanor Ngom, Jalen Tate, Gaizka Maiza, Tyler McGhie o el exazulón Ondrej Hanzlik, que volverá al Ángel Nieto.

Dos extremos del espectro de juego

Así pues, los vascos se sitúan en el espectro de juego al otro extremo de un Caja Rural CB Zamora adicto a las posesiones, un cuadro zamorano que se siente más cómodo cuando puede correr y anotar con fluidez.

Ese duelo de estilos estará presente en la contienda, siendo la clave del envite quién consiga establecer su paso a través del control del rebote y la puntería sobre aro rival, aspectos en los que no hay tanta diferencia entre los números de ambos conjuntos.

Consciente de ello, el Caja Rural CB Zamora tratará de plantear un partido veloz espoleado por su última victoria en Burgos, un triunfo muy trabajado que confirmó la tendencia positiva de las últimas semanas escondida tras la entidad de sus rivales (Mombus Obradoiro y Leyma Coruña).

Los zamoranos, más regulares

Los de Saulo Hernández cuentan con menos altibajos en su juego, han mostrado una defensa más estable y ese paso en la mejora de su consistencia le permitió codearse con el líder en su casa y alcanzar la novena victoria en El Plantío. Una evolución a la que espera añadir una reducción en sus pérdidas de balón para volver a elevar el listón de juego y luchar así de tú a tú con uno de los equipos más en forma de la competición como es Inveready Gipuzkoa Basket.

Con todo, salvo Prepelic

Con intención de superar a un rival disciplinado dominando los aspectos clave, el Caja Rural CB Zamora encara la contienda con todos sus hombres disponibles (a excepción de Bine Prepelic), garantía de poder contar con una amplia rotación para impedir que el choque caiga en un duelo de baja intensidad del que se apodere el juego posicional vasco.

El Ángel Nieto, un plus necesario

Además, como siempre, el Ángel Nieto será fuente de energía para el Caja Rural CB Zamora, pudiendo con sus ánimos dotar de un plus al plantel azulón en un choque que se prevé igualado y en el que cada detalle puede acabar siendo decisivo antes del bocinazo final.