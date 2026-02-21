El Caja Rural CB Zamora cede ante un huracán llamado Gizpukoa Basket

El Caja Rural CB Zamora saldó con una dolorosa derrota su duelo con Inveready Gipuzkoa, conjunto que pasó como un huracán por el Ángel Nieto para superar a los zamoranos con un contundente 70-101

Un ciclón nada más empezar

Con la ilusión por alcanzar la novena victoria en feudo de Tizona Burgos todavía presente, el Caja Rural CB Zamora volvía a saltar ante su público para afrontar un desafío todavía más exigente, el choque ante un Gipuzkoa Basket en plena racha y que saltó a pista como un huracán.

Un triple del exazulón Hanzlik y una fácil bandeja daban lugar a un parcial de salida de 0-5 en favor de los visitantes. Roberts acabó con el fuerte inicio gipuzkoano, dando inicio a la respuesta zamorana que prolongó Hernández desde la línea de tiros libres que ajustaba el tanteo (4-5). Una reacción que Hanzlik finalizó con su segundo triple.

Sin respuesta durante el primer cuarto

La diferencia en favor de Inveready Gizpukoa creció con otros cuatro puntos en el siguiente minuto fruto de la incapacidad zamorana para superar la defensa posicional rival. El equipo de Saulo Hernández no podía correr y eso se dejaba notar. Ni los primeros cambios del técnico ni una canasta de Pauksté cambió la situación, lo que forzó el primer tiempo muerto local superado el ecuador del primer tiempo con 6-18 en el luminoso.

El receso no alteró el devenir del periodo inicial. Ni la entrada de Peris pudo evitar que la diferencia se disparara a un contundente 10-30 impulsado por la excelente actuación del visitante Tate y su compañero Zubizarreta.

Los veinte puntos de renta a favor de Inveready Gipuzkoa exigían una respuesta local. Un paso adelante que el Caja Rural CB Zamora no fue capaz de dar al inicio del segundo cuarto. El ritmo de juego lo marcaban los vascos, que en tres minutos estiraban su renta siete puntos más (17-34, m. 13).

Intento de reacción y respuesta visitante a base de triples

Buscó poner más énfasis en el rebote y la transición el cuadro zamorano, igualando fuerzas con su rival. Hernández firmó tres puntos y Roberts apareció para añadir otros cuatro, pero Inveready Gipuzkoa no perdía el tiempo ni el acierto desde el perímetro con McGhie y Hanzlik manteniendo lejos del alcance zamorano a los suyos (24-45). Entre ambos y un Tate hambriento de puntos, la desventaja al descanso se fijó en 22 puntos (29-51).

Tercer parcial, sin cambios

Un triple afortunado de Korsantia abrió las hostilidades tras el descanso, que no varió el desarrollo del envite con un Caja Rural CB Zamora "remando" ante la adversidad y el mortal perímetro vasco. Una pesadilla que invalidaba cualquier esfuerzo local (36-62, m. 23).

No por ello se vino abajo el equipo zamorano, que cuando falló la puntería visitante fue encontrando puntos. Eso sí, poco a poco, pasando los minutos sin apenas hacer mella en la renta gipuzkoana. Un colchón que al término del tercer parcial seguía siendo "mullido" . Y es que, a base de tiros libres y canastas de Ngom, Inveready Gipuzkoa paso de bajar de los veinte puntos de margen a estirar la ventaja a los 30 puntos (51-81) antes de iniciarse el último periodo.

Diez minutos para una remontada imposible

Con un marcador tan adverso, la remontada zamorana parecía un sueño inalcanzable. Una realidad que no impidió seguir batallando a los de Saulo Hernández ante el "huracán vasco", aunque sin mucho éxito.

El duelo pasó a ser un intercambio de canastas. con los visitantes como protagonistas ya que se mantuvo la intensidad, si bien la emoción del duelo se fue apagando con el paso de los minutos hasta el duro 70-101 con el que acabó el choque.