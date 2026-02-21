El Caja Rural BM Zamora sale derrotado de Salamanca

El BM Caja Rural Zamora no pudo puntuar en Salamanca ante un rival que impuso el enorme acierto de sus porteros para hacerse con el triunfo. El equipo viriato llegaba al derbi en busca de una victoria para reafirmar su liderato, aunque los de Félix Mojón sabían que no iba a resultar fácil derrotar a un Ciudad de Salamanca crecido tras su buena racha de resultados. Comenzó así el encuentro con mucha igualdad en la cancha, con dos equipos que trataban de no dejar hacer al rival y dos porteros, Carlos Fernández en el arco salmantino y Lucas Bernegozzi en el zamorano, que marcaron el ritmo del partido en los primeros compases. Y es que, pese a los intentos de unos y otros, las enormes paradas de ambos guardametas mantenían el equilibrio en el electrónico durante muchos minutos. Eso sí, era BM Caja Rural Zamora el que una y otra vez conseguía abrir una pequeña brecha de uno o dos goles a su favor y el equipo local el que tenía que remar contracorriente para impedir que el rival rompiese un partido con muy pocos goles. Tan pocos que al minuto 20 se llegaba todavía con un corto 5-6 en el electrónico.

Un espejismo

A partir de ahí, sin embargo, y tras la primera inferioridad en las filas locales, parecía que los zamoranos conseguían imponer su ley y abrían una máxima renta de tres goles (5-8) cuando casi se alcanzaba el minuto 25.Una enta que parecía que iba a permitir a los de Mojón irse al descanso con la moral alta. Pero el técnico local pedía tiempo muerto y de ahí al final de la primera mitad la decoración del encuentro cambiaba por completo. Congesa XXI Ciudad Salamanca metía una marcha más, imprimiendo ahora mucha velocidad a su juego para tratar de romper la defensa zamorana. Y lo conseguía. Sufría ahora el cuadro de Félix Mojón para frenar el juego por los extremos de su rival que a 2´14 para el descanso conseguía neutralizar la renta visitante y colocar el 8-8 en el electrónico.

El ritmo del partido se había vuelto vertiginoso y los últimos compases fueron de auténtico infarto, con un parcial de 3-2 que permitía a los locales irse a vestuarios por delante en el luminoso (11-10).

Segunda mitad

Ya en la segunda mitad, apretó los dientes BM Caja Rural Zamora tratando de hacerse de nuevo con el control del partido, impidiendo que el rival corriese a sus anchas. Parecía que lo conseguían y los visitantes ponían el 11-11 en el luminoso, pero los salmantinos conseguían aguantar los envites de su rival y se hacían fuertes al contraataque para ponerse de nuevo por delante y colocar una máxima a su favor de dos goles cuando se cumplía el minuto 5 de esta segunda mitad (13-11).

Lo intentaba Zamora, pero Oier Ruiz se encontraba de nuevo con los reflejos de Carlos Fernández y veía como la respuesta de los locales se convertía en el 15-12. Aparecía entonces Gabriel Giannini para firmar un gol y cobrarse la exclusión de David Sánchez en los locales (minuto 38).

Aguantaba bien la inferioridad numérica el equipo charro que, de vuelta a la igualdad en la cancha, abría de nuevo a tres su renta (16-13). Y esa fue la dinámica del partido durante muchos minutos, con un continuo intercambio de goles que mantenía a los salmantinos con 2 y 3 goles de renta ante un BM Caja Rural Zamora que, pese al enorme acierto de Oier Ruiz, no conseguía neutralizar la renta local. En ello tenían mucho que ver los goles de Álvaro Carretero y las paradas del portero local y Félix Mojón paraba el partido con el 21-18 a 14 minutos del final. Sin embargo, a la vuelta lo que llegaba era una máxima renta de 4 goles para los locales con el 22-18.

Oier Ruiz seguía manteniendo vivos a los suyos, pero le faltaba un punto más de agresividad a los zamoranos, que probaban con un cambio a defensa 5-1. Le funcionó el cambio de sistema a los zamoranos, que conseguían colocarse a solo un gol a falta de 9´37 para la conclusión, obligando ahora al técnico local a parar el partido (23-22).

La tensión era máxima, pero una vez más las paradas en la portería local permitían a Congesa XXI Cdad. Salamanca irse de dos goles a tres minutos del final (27-25). A partir de ahí la defensa local se mostró impenetrable ante un Zamora que no conseguía encontrar huecos para anotar hasta el minuto 29, cuando david Gallego colocaba el 27-26. Había partido, y pudo empatar el equipo pistacho con un lanzamiento de 7 metros de David Gallego a reloj parado ya, pero el portero local tocó lo justo el balón con la pierna cuando este se colaba entre sus piernas, lo justo para desviar el lanzamiento, que se estrellaba en el palo y dejaba sin premio a BM Caja Rural Zamora.