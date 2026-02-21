Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Femenino

Choque por la sexta plaza para la Bovedana frente al Atlético Lince

El Amigos del Duero juega este domingo en casa del San Pío X

CD BOVEDANA

CD BOVEDANA / CDB

C. J. T.

Tras el receso por Carnavales, el conjunto de Tercera Federación Femenina de CD Bovedana retoma la competición liguera esta tarde con un partido en el que pondrá en juego su sexta plaza, un choque frente al Atlético Lince (séptimo clasificado) que tendrá lugar a partir de las 16.30 horas en el Municipal de Bóveda de Toro.

La jornada dentro del fútbol femenino la completará mañana el choque del Caja Rural Amigos del Duero en casa del CD San Pío X en Liga Gonalpi.

