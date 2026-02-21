Fútbol Femenino
Choque por la sexta plaza para la Bovedana frente al Atlético Lince
El Amigos del Duero juega este domingo en casa del San Pío X
C. J. T.
Tras el receso por Carnavales, el conjunto de Tercera Federación Femenina de CD Bovedana retoma la competición liguera esta tarde con un partido en el que pondrá en juego su sexta plaza, un choque frente al Atlético Lince (séptimo clasificado) que tendrá lugar a partir de las 16.30 horas en el Municipal de Bóveda de Toro.
La jornada dentro del fútbol femenino la completará mañana el choque del Caja Rural Amigos del Duero en casa del CD San Pío X en Liga Gonalpi.
- El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
- La moda viral de los "therian" llega a Zamora: ladran, maúllan y se sienten animales
- Medio centenar de jubilados zamoranos, 'tirados' durante cuatro horas en Atocha al cancelarse sus billetes del Imserso
- Aparecen más vacas muertas de una ganadería 'abandonada' en la Alta Sanabria
- Nuevo caso de abandono de vacas en Zamora: este pueblo presentará una denuncia colectiva
- La zamorana Uva derrota a la gran favorita y correrá la final del Campeonato de España de Galgos
- Felipe, el primer hombre que se calló un piropo en Zamora, por los suelos
- Estos serán los distintos pregoneros de la Semana de Zamora 2026