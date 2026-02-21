El Balonmano Zamora quiere un derbi sin sobresaltos ante BM Ciudad de Salamanca en el pabellón Río Tormes

El Balonmano Caja Rural Zamora afronta esta tarde, a partir de las 19.30 horas en el pabellón Río Tormes, una nueva edición de su derbi regional con el BM Ciudad de Salamanca. Una contienda cuya habitual dificultad, nunca escasa, parece incrementarse para el líder debido al contraste entre los momentos de forma por los que atraviesan ambos equipos antes del envite.

Líder, pero con sus problemas

Si bien los "Guerreros de Viriato" acumulan más de una vuelta a la competición sumando sus partidos por victorias, el equipo de Félix Mojón atraviesa por dificultades en forma de lesión que han impedido en los últimos partidos ver la mejor versión pistacho. Sin Felipe Ferreira, baja para lo que resta de temporada, el BM Caja Rural Zamora sigue sin poder contar con Pau Ortega y, ahora, tampoco podrá echar mano de Guille. Ausencias que limitan las opciones en una primera línea en la que Jortos y Lalo, ambos "tocados", han tenido que redoblar esfuerzos a la hora de acumular minutos.

GALERÍA | Remontada de líder del Balonmano Caja Rural Zamora / Alba Prieto / Alba Prieto

Un rival siempre complicado

Si bien la plantilla del líder es de garantías y no ha fallado en sus últimas y difíciles salidas, ante Grupo Covadonga y ULE Ademar, ahora tendrá que hacer frente a un BM Ciudad de Salamanca que le tiene particulares ganas. Un equipo que en las últimas temporadas ha planteado siempre gran resistencia ante los zamoranos y que, además, llega en buen momento al envite.

Los salmantinos han sumado victorias importantes en la segunda mitad de campeonato y se han alejado de la lucha por el descenso, figurando ahora en el octavo peldaño de la clasificación.

Una mejora sin sorpresas: el potencial charro

El salto cualitativo del BM Ciudad de Salamanca no sorprende ni a Félix Mojón ni a sus hombres, conscientes del potencial de un bloque charro que ya mostró el material del que está hecho en su visita al Ángel Nieto, donde dominó durante los primeros 20 minutos y vendió muy cara su derrota (37-31). Entonces, los zamoranos disponían de todo su potencial para superar la aguerrida defensa salmantina; hoy, el líder tendrá que hilar fino para obtener goles con regularidad y no dar alas al cuadro local.

Con el fin de alcanzar ese objetivo, además de fluidez ofensiva, el líder tendrá también que mostrar solvencia tanto en la portería como en su defensa, buscando cortar el caudal de goles que acumula Sergio Nicolás (máximo goleador del grupo) y otros hombres de renombre como el pivote Sebas Elena o un Álvaro Carretero que destaca por su talento como uno de los mejores primeras líneas de la competición.