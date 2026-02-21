Atlético Benavente y Caja Rural, ante una jornada de intereses cruzados

El Atlético Benavente y el River Zamora afrontan hoy una jornada con intereses cruzados dentro del Grupo I de Segunda División "B". Un capítulo en el que ganar, además de otorgar tres puntos a sus correspondientes casilleros, permitiría "ayudar" a su vecino debido a los rivales que tendrán enfrente tanto benaventanos como zamoranos.

El Atlético Benavente visita a SD Xove

A las 18.00 horas, el Caja Rural Atlético Benavente visita el feudo de SD Xove en una contienda de obligado cumplimiento para los de Macías. Con 34 puntos, el cuadro benaventano está obligado a detener su irregular racha de resultados para comenzar a enlazar victorias y no perder contacto con la parte alta de la tabla.

Foto de equipo del Atlético Benavente Caja Rural. / Cedida

Además, una derrota en el Municipal de Xove, pondría a los gallegos a un a solo punto de su posición, dando alas a otro equipo en busca de las plazas de la zona noble.

De ganar, el Caja Rural Atlético Benavente además de cumplir su propósito, dejaría en bandeja la octava plaza de la tabla para un Caja Rural River Zamora que podría seguir escalando peldaños si gana. Siendo este resultado también beneficioso para los blanquiazules.

El River Zamora se mide al tercer clasificado, ADC Lugo Sala

El equipo de García Poveda recibe hoy en el Manuel Camba, a partir de las 18.45 horas, al ADC Lugo Sala. Un rival complejo, con un único tropiezo en sus últimos cuatro partidos, y que ocupa la tercera plaza de la clasificación con tres puntos de renta sobre el Atlético Benavente.

Si los blanquinegros cumplen, no solo podrían hacerse con la octava plaza, también se asomarían a la pelea por objetivos más ambiciosos en la que ayudarían al Atlético Benavente a no perder comba.

Las chicas abren la jornada en el Manuel Camba

Por último, la jornada de fútbol sala zamorano la completa el duelo del Caja Rural River Zamora de Segunda División Femenina ante el Valdetires Ferrol FS, choque que se jugará en el Manuel Camba a las 16.15 horas y en el que las zamoranas buscarán cortar su mala racha.