Athletic Club de Bilbao "B" - Zamora CF: Un partido de hambre por el play-off en Lezama

El Zamora CF afronta hoy (14.00 horas) un partido que se antoja importante para las pretensiones rojiblancas en Lezama donde se mide al filial del Athletic Club de Bilbao, rival directo en la lucha por las plazas de privilegio.

Rivales con hambre de play-off

Cuando el reloj marque hoy las dos de la tarde muchos tendrán sus ollas a pleno rendimiento, el horno a máxima temperatura o el plato ya con la comida en la mesa. Será también momento para que las Instalaciones Deportivas de Lezama entren en ebullición y tanto Athletic Club "B" como Zamora CF cocinen un gran partido. Un duelo con sabor a play-off al que ambos conjuntos llegan con hambre; con esa ansia por cuajar un buen encuentro y coronar la jornada con tres puntos de postre para su casillero.

Dos equipos necesitados de tres puntos hoy

Ni los "cachorros" de Bilbao ni el equipo zamorano llegan con buenas sensaciones al encuentro. Los locales acumulan tres semanas sin conocer la victoria, mientras que la escuadra de Óscar Cano acumula una única victoria en sus últimos cinco envites. Motivo más que suficiente para que los dos, aspirantes al play-off, se esmeren por presentar sobre el verde una creación propia de los mejores chefs futbolísticos.

Una jugada de ataque del Zamora / Victor Garrido

Los zamoranos, a dar un paso adelante

Tras las tablas frente a Barakaldo, el Zamora CF ha estado trabajando en mejorar su rendimiento sobre el verde. Así lo indicaron ayer tanto Kike Márquez como Óscar Cano.

El atacante dejó claro que "hay que dar un paso adelante" y que los rojiblancos deben mejorar la "gestión de los encuentros" para no cometer errores que lleven a un nuevo sinsabor; mientras que Cano, consciente de los fallos que cometió su equipo la pasada semana y de la "importancia de los detalles" a estas alturas de la temporada en una liga tan igualada, afirmó que no hay una receta clara para superar al Athletic Club "B" más allá de proponer el mejor fútbol posible en Lezama.

Un oponente exigente, completo y con opciones

Con ello en mente, y sabiendo que enfrente habrá un rival cargado de buenos jugadores que aspiran a llegar a Primera División, el foco está puesto en dos aspectos principales.

El primero es evitar que se repitan esas "acciones claras de mano a mano contra el portero" que preocupan a Cano y desvirtuaron el partido del Zamora CF de la jornada anterior; el otro, está en encontrar "pausa en el ataque", ese punto necesario para cocinar jugadas efectivas en campo adversario, sin despreciar los posibles espacios en líneas enemigas pero sin caer en precipitaciones que lleven a centros perdidos o remates en posiciones forzadas. Siempre, reforzando la identidad rojiblanca.

Exigencia y ajustes para triunfar

La solución pasa por la exigencia, por la medida exacta de cada ingrediente del juego y ponerlo en juego en el momento justo. Presión con la línea defensiva avanzada, orden cuando el equipo esté frente a Fermín en bloque, intensidad al paso por la medular y "picante" cuando se huela la portería rival.

GALERÍA | Zamora CF - Athletic B: el equipo de Juan Sabas recupera la sonrisa / José Luis Fernández

Ese es el cuidado paso a paso que tratará de poner en práctica el Zamora CF y que buscará complicar el filial Athletic Club, cuya progresión es fruto del talento ofensivo de sus hombres y de una estructura mucho más sólida de la que pasó por el Ruta de la Plata meses atrás, cuando cayó por 4-1. Un precedente que, a tenor del crecimiento de los "cachorros", no debe tenerse muy presente. Ahora, los vascos presionan, se asocian y tampoco se cortan a la hora de exponer fútbol directo si es menester.

Todos a disposición de Cano para el once inicial

Atendiendo a la exigencia, probablemente Cano no busque hoy locuras creativas a la hora de cocinar un once inicial, tratando de ejecutar un plan de partido con un menú de alternativas que puedan encajar con el posible desarrollo del encuentro y la apuesta bilbaína para detener al Zamora CF.

Para ello, cuenta con todos sus hombres, incluyendo un Carlos Ramos que, todo apunta, volverá a ser titular. De realizar variaciones, quizá esté en mente del técnico recuperar a Athuman o realizar algún cambio en los extremos o dar chance a Carbonell por Romero.

Los ingredientes del once solo los conoce Cano, confiado en encontrar la mezcla perfecta de hombres y juego con la que apaciguar el hambre competitivo del Zamora CF en Lezama.