Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Gizpuzkoa Basket es un equipo hecho para ascender"

El Caja Rural CB Zamora afronta este sábado un nuevo examen de altura en el Ángel Nieto ante un Gipuzkoa Basket en plena racha. Una prueba que encara con la serenidad y la ilusión que otorgan las nueve victorias ya sumadas en la temporada, como bien apuntaba ayer un Saulo Hernández que apuntaba al ritmo del próximo partido para poder alcanzar la décima en el Ángel Nieto.

Ilusión por el trabajo realizado

"Me hace verdadera ilusión que, a estas alturas de la temporada, tengamos nueve victorias y saquemos seis a los puestos de descenso a falta de doce jornadas", comentaba el técnico, señalando que "el objetivo es la permanencia" porque, lograrla en esta liga, ya es en sí "un éxito tremendo". Un final de camino que se ve más cerca pues, "llegar a esta parte final con buena parte del trabajo hecho, ilusiona" al Caja Rural CB Zamora.

Evolución en los últimos partidos

Aun así, Saulo Hernández sabe que el equipo debe seguir avanzando y confía en que este sábado pueda dar un paso más hacia el objetivo. Una confianza fruto del crecimiento del grupo. "De los últimos doce cuartos que hemos jugado en los tres partidos anteriores, once han tenido un nivel muy correcto. Alternando mejores y peores minutos, pero ya sin irregularidades", comentaba sobre el rendimiento de un Caja Rural CB Zamora que "va creciendo de la manera adecuada".

Un rival en racha: Gipuzkoa Basket

Ese crecimiento también lo ha experimentado su próximo rival, un Gizpukoa Basket que ha ganado once de sus últimos trece encuentros y cuya racha pone en evidencia el talento que las derrotas ocultaban. "Es más difícil engañar por arriba que por abajo", apuntaba Saulo Hernández, exponiendo: "ganaron en casa de Palencia, has ganado a Estudiantes… eso no es de mentirijillas. Tienen un equipo muy bueno, con pasado en ACB y una plantilla hecha para estar en play-off".

Choque de estilos

La dinámica positiva de ambos conjuntos se medirá en una contienda que, además de un choque de rachas, será un choque de estilos. Así lo apuntó Saulo Hernández, destacando que Gizpukoa Basket es "uno de los equipos que menos posesiones juega de la liga", al contrario que un Caja Rural CB Zamora que deberá "dominar el rebote y correr" para incomodar al plantel vasco. Y es que, de las virtudes del próximo oponente, el técnico zamorano destacó una por encima del resto: su juego posicional. Un elemento al que hacer daño a través de transiciones y un juego dinámico.

El Ángel Nieto será fundamental

Saulo, además, apuntó que otra clave estará en la presión del Ángel Nieto, de una afición que "este año está jugando un papel fundamental" y que "cada temporada está más involucrada", logrando que "los 40 minutos de juego se hagan largos" a cualquier rival en el feudo del Caja Rural CB Zamora este curso.