Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, antes del duelo ante el Bilbao Athletic: " Van a presionarnos arriba y tendremos que estar preparados"

El Zamora CF visita este sábado Lezama en un momento de reflexión interna y exigencia competitiva. Su entrenador, Óscar Cano, compareció en la previa con un discurso extenso, pausado y profundamente futbolero en el que analizó sin dramatismos el empate de la última jornada y detalló las claves del duelo ante uno de los filiales más potentes del país.

Un sinsabor con lectura positiva

“La semana ha tenido el sinsabor del resultado del otro día, porque nosotros siempre queremos ganar”, expulso el técnico como punto de partida de la situación actual de un Zamora CF que no firmó su mejor actuación pero, que tras un análisis en frío "hizo muchas cosas bien", según el granadino.

Una jugada de ataque del Zamora / Victor Garrido

"Creo que el partido queda desvirtuado por tres acciones muy similares que dejan al rival solo delante del portero", expuso Cano, señalando que "esos errores" no pueden repetirse en una categoría tan igualada porque "los detalles van a decantar la cosa a favor o en contra" esta temporada. Aun así, valoró positivamente el mal sabor de boca del reparto de puntos: “Eso significa que la gente esperaba más porque cree en el equipo y esta plantilla se ha ganado ese derecho”.

Defender como equipo, atacar con pausa

El técnico dedicó buena parte de su intervención a explicar qué debe mejorar el Zamora. No señaló a nadie en concreto, sino que insistió en la dimensión colectiva del juego: “Cuando hablamos de aspectos defensivos u ofensivos nos referimos a todo el equipo”. Sobre las ocasiones sufridas ante Barakaldo, fue claro: “No fueron más, pero sí más claras, y eso me preocupa”.

Cano profundizó en la necesidad de recuperar un sentido defensivo más coral: “A veces, parece que cuando uno ya ha intervenido contra su par, se desconecta. Y eso suele preceder al fracaso”. También reclamó pausa en ataque, una pausa que no significa lentitud, sino inteligencia: “Alguien que dé una décima de segundo para que los velocistas ocupen los espacios en tiempo y forma”.

En ese punto, mencionó el papel de Carlos Ramos, aunque sin desvelar si será titular: “Carlos es pausa, pero también es alma, activador de presiones y sentimiento de pertenencia”.

Un rival joven, intenso y con hambre

El entrenador rojiblanco dedicó un análisis detallado al Bilbao Athletic, al que considera un equipo “muy bien trabajado” y con un modelo claro. “No es que jueguen muy bien porque se pasen la pelota, es que juegan directo, conectan dentro, salen fuera con velocidad y ocupan muy bien los espacios”, explicó.

Destacó además el valor añadido de los filiales del Athletic: “Tienen ese sentimiento de pertenencia y la certeza de que pueden llegar al primer equipo. Eso los mantiene enchufados”. Recordó el ejemplo de jugadores que ya han dado el salto, como Shelton, presente en el partido de ida y hoy integrado en la primera plantilla.

Cano espera un encuentro exigente desde el primer minuto: “Van a presionar arriba, nos va a costar salir desde atrás y tendremos que estar preparados para esas presiones”. Y añadió que el equipo deberá interpretar bien cuándo acelerar y cuándo frenar: “La pelota no nos puede quemar, pero tampoco la podemos exponer en exceso”.

Una categoría cada vez más igualada

El técnico aprovechó para reflexionar sobre la Primera Federación, una categoría que considera “elitizada” y extremadamente competitiva. “Antes, en Segunda B, uno podía prever cinco victorias en seis partidos. Ahora no. Aquí no hay equipos muy ganables”, afirmó.

Para él, la igualdad se explica por la riqueza del fútbol español. “España es muy rica en jugadores. Incluso en tercera categoría hay talento enorme”, comentó, recordando que muchos futbolistas que hoy militan en Primera División pasaron por campos como el Ruta de la Plata hace no tantos años.

Sin bajas y con plena confianza

Por otra parte, Cano confirmó que, salvo sorpresa, el equipo llega sin ausencias. Un motivo de alegría que permitirá elegir al técnico granadino el mejor once posible para el asalto al feudo de un conjunto tan en forma como es el filial vasco. Un adversario frente al que, como expresó Kike Márquez, el Zamora CF debe dar un paso adelante.