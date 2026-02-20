Néstor García, del Balonmano Zamora: "Estamos en un momento complicado"

Néstor García, jugador del BM Zamora Caja Rural reconoció este jueves en rueda de prensa el gran momento de forma por el que atraviesa el BM Salamanca, rival de los pistacho este sábado. Néstor: "Es un rival complicado, sobre todo en su casa donde se hacen fuertes. Yo creo que no he ganado nunca allí. Así que tenemos que ir a darlo todo e intentar no repetir esos bajones de juego que hemos tenido en los últimos partidos. Tenemos que conseguir que Salamanca no se vea en el partido".

El equipo charro acumula cuatro victorias seguidas y llega en un gran momento: "Estarán muy motivados, encima irá nuestra afición a Salamanca, creo que será una fiesta con el pabellón lleno, aunque es pequeño y con 20 aficionados ya se les oye. Estoy seguro de que lo van a dar todo".

El jugador del BMZseñaló en rueda de prensa que "estamos en un momento un poco complicado con varias lesiones de primeras líneas: Guille, Felipe y Pau, pero estamos resolviendo bien y esta semana llevamos entrenando de forma bastante seria e intensa y creo que sabemos solucionar esos problemas que tenemos".

Por otra parte, reconoce que "las desconexiones que tenemos creo que es algo normal porque te ves arriba, destacado del segundo y del tercero, y frente a un rival como Camargo, que tampoco les vi muy intenso, pues al final bajas un poco. Pero supimos resolver bien el partido".

Néstor García cree que la plantilla del BM Zamora Caja Rural tiene recursos para suplir las bajas por lesiones: "Estamos cambiando la defensa, yo he estado defendiendo en la de tres, que no suelo defender. Pero creo que los que van entrando en puestos que no son los suyos, están resolviendo bien y lo estamos llevando lo mejor posible".

A título personal, Néstor asegura que se encuentra "mejor de lo que me esperaba, estoy cómodo jugando, me siento cómodo con el estilo de juego y lo llevo bastante bien".

Por su parte, Félix Mojón anunció que la lesión del zamorano Guille García no será tan grave como podría pensarse en un momento y la rotura fibrilar en el biceps es solo parcial y de escaso tamaño. El técnico orensano explicó que a Lalo "hay que mimarlo, tenerlo un poco entre algodones porque tiene tendinitis en las dos rodillas y es algo que no se le va a pasar de un día para otro. Hay que irle dando descanso cuando podamos y el otro día, con el resultado como estaba, en el momento en que pudimos darle descanso se lo dimos. En León no hubo opción". Pau Ortega ya realiza ejercicios diversos y respecto a Guille, hay buenas noticias ya que "probablemente no esté roto del todo y no tendrá que pasar por el quirófano, a falta de confirmación el lunes".

El entrenador del equipo pistacho agradeció la participación en los entrenamientos de la semana de tres jugadores del equipo filial Moralejo Selección: "El filial también es para eso, para ayudarnos en estos momentos y creo que la semana está siendo buena, hemos hecho un cambio en la planificación para planificar mejor hasta el partido de Valladolid y estoy contento con la recuperación del resto de la plantilla", señaló Mojón. n