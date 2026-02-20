Kike Márquez, jugador del Zamora CF, antes del encuentro ante el Bilbao Atheltic: "Es el momento de dar un paso adelante"

El Zamora CF afronta su visita al Bilbao Athletic en un punto decisivo del curso. Así lo indicó este viernes Kike Márquez, capitán rojiblanco y una de las voces con más peso del vestuario, que no rehuyó la autocrítica ni la responsabilidad de un equipo que aspira a regresar a puestos de play-off. “Estamos en un momento clave de la temporada, en el cual el equipo tiene que dar ese paso adelante, demostrar ambición y que queremos estar ahí arriba”, afirmó.

En busca de mejora

El empate de la última jornada dejó un sabor agridulce y la sensación de tener que crecer en algún aspecto para volver a enlazar victorias con asiduidad. Márquez lo asume con naturalidad y no dudó en afirmar que si bien el Zamora CF "acabó muy bien el año en cuanto a resultados y juego", el equipo tiene "ahora que mejorar en varias facetas, especialmente en la gestión de los partidos"

Una jugada de ataque del Zamora / Victor Garrido

Autocrítica y gestión de los momentos

El atacante explicó que dentro del vestuario se han analizado los errores recientes, especialmente los cometidos en Barakaldo. “Hay muchos minipartidos dentro de un partido y hay que saber gestionarlos”, señaló. Para él, la experiencia debe servir para evitar situaciones como la del último encuentro: “Hacemos lo más difícil, que es ponernos por delante, y en el 87 no podemos encajar otra vez un gol, y de qué manera”.

Márquez considera que el equipo, quizá, deba aprender a ser "menos divertido” en ciertos tramos y más práctico cuando el contexto lo exige. “La gente veterana tiene que llevar el partido a situaciones donde los más jóvenes se sientan cómodos”, explicó.

Una lucha abierta por el play-off

Con Tenerife y Celta B escapados en la clasificación, el jugador reconoce que la pelea real está en los otros tres puestos de play-off, donde se agrupan numerosos equipos. Sin embargo, rehúye mirar el calendario de rivales directos. “Sinceramente, no me fijo en qué duelos hay esta semana. Solo me centro en lo que depende de nosotros mismos”, comentó respecto a la presente jornada, en la que tanto el Zamora CF como varios adversarios por esas plazas se miden entre sí.

Tampoco entra en quinielas sobre cuántos puntos harán falta para asegurar el Playoff. “Para eso estáis vosotros. Yo solo miro el domingo, y los únicos datos que necesitamos son tres puntos”, zanjó.

Por otra parte, dada la batalla por los puestos de privilegio, Márquez avisó que el duelo ante el filial bilbaíno no será sencillo, pese al triunfo rojiblanco en el Ruta de la Plata de la primera vuelta: “Puede parecer que aquí le ganamos fácil, pero todo lo contrario. Es uno de los mejores filiales de España y cada año sacan jugadores para el primer equipo”, advirtió.

El balón, la identidad y la contundencia

Preguntado por las claves del partido, Márquez lo tiene claro: “Siempre nos gusta ser protagonistas con el balón y ser nosotros mismos”. Aun así, insiste en que el equipo debe crecer como bloque: “Tenemos que ponerle las cosas difíciles al rival, no que con una media ocasión nos creen problemas”. En ataque, reconoce que el equipo está viendo portería con facilidad, pero cree que aún puede “hacer mucho más daño”.

Sin excusas, ni siquiera por el horario

Por otra parte, en cuanto a las particularidades del choque, Márquez relativizó el extraño horario del envite (14.00 horas). "Excusa cero. A los problemas hay que darles solución y, en este caso, pasa por partirte la cara durante 90 minutos y darle una alegría a la afición”, subrayó, dejando claro que tanto él como el resto del equipo sabe que esta es una ocasión de reafirmarse para el Zamora CF.