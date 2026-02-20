Inés Giménez, nueva jugadora del Recoletas Zamora: "Comparto los valores de este club"

El CD Zamarat ha sacado fuerzas de flaqueza para, de un presupuesto recortado este año a la mitad, conseguir finalmente una plantilla completa que afronte el reto de jugar el play off y que cada día tiene más a su alcance. Tras una temporada protagonizada por las lesiones, el equipo naranja ha dado un golpe de timón para recomponer su "roster" y si primero cerró la incorporación de la base Ana Moyano, para abrir la puerta de salida a Fatou Pouye, ahora cierra el fichaje de una jugadora polivalente como es la mallorquina Inéz Giménez que ya entrena a las órdenes de Raúl Pérez.

El entrenador y el gerente del Club, Juan Carlos Gallego, presentaron ayer a la nueva jugadora ante los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en la sede del CD Zamarat e Inés inició su intervención diciendo que "tengo muchas ganas ya de trabajar con mi nuevo club, de empezar a ayudar al equipo en todo lo que pueda porque sé que es un equipo con la filosofía de trabajar y darlo todo en el día a día, para conseguir los resultados que tiene".

Inés Gutiérrez se ha criado en una familia de baloncestistas y tanto sus padres como su hermano han sido jugadores, en concreto, su padre es "Pibe" Giméne, todo un icono del baloncesto balear, ya que jugó en todas las categorías del baloncesto FEB. Jugó en el desaparecido Patronato (1988-92), debutando en la Primera B -actual LEB Oro- de la mano de Jaume Berenguer. Tras jugar en Calpe (1992-93) dio el salto a la Liga ACB de la mano del Ourense (1992-96). Posteriormente recaló en la LEB, militando en Melilla (1996-97 y 1998-99), y entre medias en el Gráficas García Inca (1997-98). Después dio el salto al baloncesto portugués con el Aveiro Basket (1999-2001). Tras su periplo por la tierra del fado, vuelve a Inca (2003-04) para jugar en LEB y después aterriza en el emergente proyecto del Bàsquet Muro, primero en EBA y después en la LEB-2. La nueva jugadora del Zamarat llega a Zamora tras curtirse en el baloncesto universitario americano durante cinco años, y deja el Azulmarino en el que ha estado esta primera media temporada como jugadora profesional. "Comparto los mismos valores con el club y tengo muchas ganas de darlo todo y empezar ya". Respecto a la primera parte de la actual temporada, reconoce que "han sido unos meses complicados porque es un salto grande, pero también he aprendido muchísimo y he disfrutado un montón de la experiencia que he compartido con jugadoras de alto nivel y creo que me ayudará a ser mejor en mi carrera deportiva".

"No sé qué va a pasar, pero mi objetivo es disfrutar de minutos en el Recoletas, para seguir rodándome y mejorando", y asegura que "voy a a intentar aportar todo lo que pueda, lo que el entrenador me pida, y dar más rotación en los entrenamientos y luego en los partidos".

Llegó hace menos de un año de Estados Unidos donde jugó tres campañas en la División II y otras dos en la Primera con Manhattan: "Es una experiencia que me llevo para toda la vida y con la que he aprendido muchísimo y que me ha llevado a ser la persona y la jugadora de basket que soy".

Gutiérrez se define como una jugadora "polivalente y una de mis cualidades es el tiro exterior que espero aportar al equipo pero tengo todavía mucho que aprender". Curiosamente, debutará este sábado contra el Domusa al que se enfrentó el fin de semana pasado con el Azulmarino: "El de Mallorca lo vi desde el banquillo y ahora tengo ganas de jugarlo y competir, ya con el Recoletas".

Raúl Pérez se muestra muy contento con el nuevo fichaje porque "nos va a dar mucho, es una jugadora que, por suerte o por desgracia ha estado en Azulmarino donde, por la plantilla que tiene, ha tenido menos minutos de los que tal vez se merezca. Pero la calidad que tiene es perfectamente compatible con esta categoría, nos va a dar mucho, viene muy en forma de competir con grandes compañeras en el equipo, y poco a poco se irá rodando. Cuento con ella para el sábado porque ya está entrenando superbien y nos va a dar mucho equilibrio en el juego exterior e interior. Nos está costando mucho meter de fuera y su mejor faceta es el tiro exterior. A nivel defensivo, por su altura, nos va a ayudar mucho en el puesto de alero o de escolta porque es muy versátil".n