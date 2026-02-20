La Diputación de Zamora reconoce el valor del piloto Carlos Blanco

El piloto Carlos Blanco, deportista discapacitado y uno de los referentes nacionales dentro de su disciplina, realizó recientemente su visita anual a la Diputación de Zamora, institución que puso una vez más en valor su figura tanto dentro del aspecto deportivo como fuera de las pistas de competición.

Un mensaje de esfuerzo

Recibido por Juan del Canto, diputado de Deportes, Carlos Blanco recibió la enhorabuena y el aplauso de la Diputación de Zamora tanto por sus innumerables éxitos deportivos como por su intensa labor social y motivadora que desarrolla de forma continua, "llevando un mensaje de esfuerzo, resiliencia y optimismo por toda España", según destacó la institución.

Juan del Canto posa junto a Carlos Blanco / Cedida

Cursos, charlas y apoyo, además de triunfos

Blanco dedica una parte fundamental de su actividad a impartir charlas motivadoras, cursos de conducción segura en vías públicas y formación en conducción deportiva en circuito, dirigidos a jóvenes, aficionados al motor y personas que atraviesan situaciones personales difíciles.

Además, a través de sus redes sociales mantiene además contacto directo con personas que han sufrido accidentes o momentos vitales complicados, ofreciendo su apoyo. Una labor que combina con su brillante carrera sobre la moto, donde acumula grandes éxitos como su subcampeonato nacional en categoría 1.000 c.c. del a pasada temporada.