Zamora se prepara para un gran fin de semana de piragüismo: Gala regional e inicio de temporada en Monte La Reina

Zamora se prepara para disfrutar de un fin de semana con el piragüismo como gran protagonista ya que la capital del Duero será escenario tanto del broche final a la pasada temporada, con la celebración de la Gala Anual de la Federación de Castilla y león de Piragüismo (FCYLP), como del comienzo del curso 2026 con la disputa del Campeonato Regional de Invierno en 3.000 metros que tendrá lugar en Monte La Reina.

Gala Regional

Las dos grandes citas que se desarrollarán este fin de semana en tierras zamoranas fueron presentadas este viernes en la sede de Caja Rural de Zamora, patrocinador junto a instituciones y otras firmas como Alefran, del gran evento que reunirá en la provincia a los mejores piragüistas de Castilla y León a lo largo de los próximos días. Un evento que arrancará con el merecido reconocimiento a los mejores palistas del pasado curso durante la Gala Anual de la FCYLP.

El Teatro Ramos Carrión albergará, a partir de las 18.00 horas del próximo sábado 21 de febrero, la celebración de la Gala Anual de piragüismo de Castilla y León, una cita que permitirá reconocer a los mejores palistas del pasado 2025 dentro del campeonato Regional de Edad y que ha añadido para la presente edición novedades importantes. Y es que, más allá de los 70 premiados de categorías inferiores pertenecientes a esta competición, la Federación de Castilla y León de Piragüismo incluirá también galardones a clubes y piragüistas de aguas bravas. Kayak Cross o Slalom estarán presentes en este acto, dada la apuesta federativa por su potenciación desde aguas leonesas en los últimos tiempos, así como un Barco Dragón cuya liga de clubes también se incorpora a la gala.

Una expansión necesaria, que refleja mejor la realidad del piragüismo regional y la apuesta federativa, ya no solo por la base (su gran prioridad), si no por fomentar el piragüismo para todos y por todas sus variantes posibles. Así pues, el sábado, más palistas y más protagonistas recibirán un premio a su esfuerzo durante un acto en el que entrará en escena el grupo de coros y danzas Doña Urraca, que pondrá "sabor zamorano" a la entrega de premios con David Llorente y Laura Pedruelo como menciones especiales.

Comienza la temporada en Monte La Reina

Con esta gala anual se da por cerrada la temporada 2025 de piragüismo de Castilla y León para, justo al día siguiente, dar comienzo una nueva campaña con Zamora como escenario. En esta ocasión, en aguas de Monte La Reina, donde tendrá lugar el II Campeonato de Castilla y León de Invierno en 3.000 metros. Una cita que, a su vez, abre la XXIII Liga Nos Impulsa Junta de Castilla y León.

La competición, como bien apuntó el diputado Juan del Canto o los patrocinadores privados de la cita, permitirá una vez más mostrar la provincia a un buen número de palistas y clubes dispuestos a abrir la temporada de la mejor forma posible. Un objetivo que perseguirán en el coqueto campo de regatas zamorano, escenario elegido para la disputa del campeonato por sus particulares condiciones y que permite a la FCYLP sortear las dificultades que han originado tantas semanas de lluvia, haciendo imposible llevar a cabo su disputa en el marco asignado en primer lugar para este Regional (Valladolid).

Así pues, Monte La Reina acogerá la prueba clasificatoria para el próximo Campeonato de España de Invierno que tendrá lugar en Sevilla durante el mes de marzo, el gran objetivo para muchos de los 150 palistas y una veintena de clubes que pondrán el punto de partida a su temporada en Zamora. Un inicio que tendrá lugar el domingo a las 11.00 horas y que ofrecerá una jornada de altos vuelos cuya conclusión está prevista para las 13.30 horas con la consecuente entrega de premios. La primera del curso.