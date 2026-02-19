El Piragua San Gregorio Ciudad de Zamora rubrica una temporada prácticamente perfecta

Durante la próxima Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Piragüismo, el nombre del Club Piragua Ciudad de Zamora se repetirá a lo largo del acto en múltiples ocasiones. La entidad y sus palistas recogerán diversos premios fruto de su esfuerzo la pasada campaña, un curso 2025 que ha sido de ensueño para el equipo zamorano siendo el gran dominador en la región gracias al excelso trabajo de su equipo, San Gregorio Ciudad de Zamora, que completó una temporada para el recuerdo.

El desempeño de los palistas de esta formación ha dado lugar a campaña histórica para el club, protagonista absoluto de la XXIII Liga Nos Impulsa Junta de Castilla y León. Una competición en la que ha disputado 30 regatas, logrando nada menos que 27 podios dentro de la categoría de clubes (16 primeros lugares, 8 segundos y 3 terceros). Un registro sobresaliente.

Numerosos triunfos

El San Gregorio Ciudad de Zamora ha ganando cada una de las grandes competiciones que conforman la Liga, peleando regata a regata por cada punto, con sus palistas siempre optando al metal en cada competición, en cada escenario. Una entrega necesaria para superar a grandes adversarios de otras provincias, clubes vecinos con muy buenos palistas y a las adversidades típicas de cada temporada. Esfuerzo enormemente valorado por la entidad, orgulloso de los resultados obtenidos como premio a esa labor y compromiso de todos palistas.

El club zamorano se alzó campeón tras siete citas del Campeonato de Castilla y León Liga Sprint, superando a CD Cisne y CD Antares, consiguiendo ganar cuatro de las jornadas y estando presente en el podio de las otras tres. La foto de cada cajón era diferente, la única constante era la presencia del San Gregorio Ciudad de Zamora.

De forma muy similar se desarrolló el pasado curso el Campeonato de Castilla y León Liga Ríos y Travesías, con el equipo dirigido por Enrique Linares al frente de la clasificación. Los zamoranos se alzaron campeones por delante de los mismos rivales (CD Cisne y CD Antares), saldando las siete regatas con tres victorias por clubes para hacer valer su regularidad con un quinto, un sexto y un octavo puesto en días complicados.

Jornadas difíciles que se multiplican en torneos con la exigencia con la que cuenta el Campeonato de Castilla y León de Jóvenes Promesas, la competición por excelencia en categorías inferiores y una de las favoritas del San Gregorio Ciudad de Zamora en los últimos años. Tanto por su valor formativo como por el amplio calendario que ofrece combinando siete regatas con otras siete pertenecientes al regional de edad.

Foto de familia del Piragua Ciudad de Zamora. | / cedida

Una vez más, el equipo de la entidad zamorana se situó en lo más alto de la clasificación al final de la temporada, esta vez junto a CD Antares y CD Salamanca Canoe Kayak tras una igualadísima pugna sobre las aguas que obligó a los palistas de Linares a dar el máximo.

Ese esfuerzo, sin duda, tuvo su recompensa: ocho victorias y seis segundos puestos en catorce jornadas, con una única cita fuera de los tres primeros clasificados. De Villardeciervos a Valladolid; de Villaralbo a Montelarreina, los éxitos se fueron acumulando para un San Gregorio Ciudad de Zamora que, además, aprovechó para conquistar el Regional de Edad.

Regional de edad

El Campeonato de Castilla y León Regional de Edad contaba con nueve regatas y en todas ellas las entidades zamoranas pelearon por el podio. Y, entre ellas, el San Gregorio Ciudad de Zamora se erigió como el enemigo a batir. Un favorito que cumplió con los pronósticos adjudicándose siete de las citas del torneo, siendo subcampeón en Tabuyo del Monte y con un quinto puesto en San Vicente de la Cabeza como único "lunar" a lo largo del calendario de esta competición.

Cada una de estas victorias, varias de ellas ajustadas atendiendo al alto nivel competitivo que ha habido durante la temporada 2025 en cada una de sus regatas, es ya un éxito en sí misma. Sin embargo, juntas dan forma a un triunfo en la XXIII Liga Nos Impulsa Junta de Castilla y León que reluce con luz propia. Por ser prácticamente perfecta, por reflejar una temporada sin altibajos del Club Piragua Ciudad de Zamora.

La campaña ha sido redonda para el equipo de Enrique Linares, pero más allá de cada podio para el club están también los logros individuales que conforman cada trofeo adquirido. Las medallas de unos palistas que han sido los artífices del éxito y que, a nivel individual, también han llevado al San Gregorio Ciudad de Zamora a lo más alto.

La palista zamorana Ainnare García, recibiendo su galardón autonómico / R. Valtero - ICAL

Entre estos piraguistas destacan la cadete Ainnare García, la infantil Yaiza Faúndez y el alevín Pablo Baz, por acabar primeros en la clasificación de la regularidad del Regional de Edad. Victorias que se vieron refrendadas por los segundos puestos del cadete Marcos Diego, los alevines David Prieto e Irene Galván, o el prebenjamín Martín Santaren; así como por el tercer lugar de los cadetes María Hernánez y Marcos Prieto, de la infantil Paula Díaz, de la alevín Ariadna Santaren, el benjamín Rodrigo Pérez y la prebenjamín Natalia Martín.

Sus nombres serán citados este sábado en la Gala Anual de la Federación de Castilla y León de Piraguismo, como el de un Club Piragua Ciudad de Zamora en el que ya han dejado huella al firmar una temporada difícilmente superable. Un curso para el recuerdo que es ya historia del piragüismo de su localidad.